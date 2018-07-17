“15 Temmuz’un izleri silindi”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, nisanda işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 9.6 seviyesine gerildi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçerken, işsizlik oranı ise Mayıs 2016’dan sonra ilk kez tek haneye geriledi.

“DARBENİN İZLERİ SİLİNDİ”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile işsizlik verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranının nisan ayında gerilemeye devam ettiğini ve yılın başından bu yana kademeli düşüş izleyerek tek haneye indiğini belirten KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizliğin tek haneye inmesi ile 15 Temmuz’un işsizlik üzerindeki etkilerinin yavaş yavaş silindiğini görüyoruz” dedi.

“GERİLEME SEVİNDİRDİ”

İşsizlik verilerinin büyüyen Türkiye ekonomisinin olumlu gidişatını gösterdiğini de sözlerine ekleyen Zeytinoğlu, “Nisan ayı işsizlik oranının geçen yıla göre 0.9 puan azalışla yüzde 9.6’ya gerilediğini memnuniyetle görüyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu ayrıca açıklamasında işgücü piyasalarına verilen destek ve teşvik paketlerinin katkısı ile istihdam edilenlerin sayısındaki artışa da dikkat çekti.

“ÜRETKENLİĞİMİZ ARTMALI”

Zeytinoğlu, “Destek ve teşvik paketlerinin de katkısı ile nisan ayındaki istihdam artışının 852 bin kişi olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranımız böylece yüzde 9.6 ile tek haneye indi. Ancak bunun sürdürülebilir olmasında Orta Vadeli Program’da açıklanacak olan makroekonomik politikalar belirleyici olacaktır. İlk çeyrekte yakaladığımız yüksek büyüme oranımızı korumak için üretkenliğimizi artırmamız ve yapısal adımlar atmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“GENÇ İŞSİZLİK DE GERİLEDİ”

Özellikle genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 2.9 puan gerilediğine de açıklamasında yer veren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Genç işsiz oranı yüzde 16.9’a düştü. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu oran yılın başından bu yana geriliyor olması da memnuniyet vericidir” dedi. Ayhan Zeytinoğlu, ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayındaki 25.6 milyar lira olarak gerçekleşen bütçe açığına ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu.

CARİ AÇIK UYARISI!

Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Haziran ayında bütçe giderlerinin yüzde 33.8 ile bütçe gelirlerinin oldukça üzerinde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla 25.6 milyar lira açık verdik. Giderler tarafında daha tedbirli olmak kaydıyla denk bütçeyi yakalamalıyız. Bu ay akaryakıttaki ÖTV’nin sabitlenmesi ile gelirler tarafında da bir gerileme olduğunu düşünüyoruz. Aksi halde gelirlerdeki yüzde 17’lik artış yüzde 25’ler düzeyinde olabilirdi.”