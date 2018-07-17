3 odadan müşterek toplantı

Körfez Ticaret Odası’nda (KTO) komite çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Müşterek komite toplantılarına büyük önem verilen odada, son olarak matbaa, eğitim, sağlık ve kuyumculuk sektörlerinin yer aldığı 13. komite üyeleri düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Gebze Ticaret Odası’ndan (GTO) da ilgili komitelerin üyeleri hazır bulundu.

KATILIM YOĞUNDU

Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleşen toplantıya katılanlar arasında KTO’dan komite üyeleri Nihat Sert, Ahmet Kırcı, Nihat Can Kırcı ve Fatih Uykun, KOTO’dan Handan Kümeli, Yıldırım Yılmaz, Mehmet Akif Şen ve GTO’dan da Fatma Sevgi Çiler, Seçil Gelişmen, Mehmet Kaçar ile Saliha Aksoy katılım sağladı.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda sektörel sorunlar, ortak çözüm noktaları ve gelecek süreçte odalar arasında yapılabilecek işbirlikleri konuları görüşüldü. Ayrıca bir sonraki müşterek komite toplantısının 2 Ekim’de Gebze Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.