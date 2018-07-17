Noyanlar’dan tanıtım paneli

Büyütmek için resme tıklayın

Düzenlenen toplantıda Kıbrıs’ta bulunan dev projeler İzmitlilere tanıttı. Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleşen panele, KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alper Hacıoğlu, Noyanlar Group Türkiye Satış Müdürü Özkul Özkurtuluş, Noyanlar Group Avrupa Satış Müdürü Yunus Bozkanlı, SNG Travel Turizm firması sahibi Gülnaz Ademoğlu ve çok sayıda davetliler katıldı.