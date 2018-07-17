Düzenlenen toplantıda Kıbrıs’ta bulunan dev projeler İzmitlilere tanıttı. Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleşen panele, KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alper Hacıoğlu, Noyanlar Group Türkiye Satış Müdürü Özkul Özkurtuluş, Noyanlar Group Avrupa Satış Müdürü Yunus Bozkanlı, SNG Travel Turizm firması sahibi Gülnaz Ademoğlu ve çok sayıda davetliler katıldı.
Bugün 14:24 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Noyanlar’dan tanıtım paneli
Noyanlar Group of Companies ve SNG Travel Turizm işbirliğiyle “Kıbrıs’ta Yatırım Fırsatları” paneli düzenlendi.
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Bugün 14:24 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz