Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:26 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:29 TSİ )

Hürriyet’ten taşeron tepkisi

Taşeron personelin kadroya alınması ile ilgili olarak yapılan çalışmalarla ilgili zaman zaman sert demeçler veren ve adaletsizlik vurgusu yapan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Yaptığı yazılı açıklaması ile iktidarı bir kez daha eleştiren Hürriyet, adaletsizliğin devletin tüm kurumlarına kök saldığını ileri sürdüğünü ve bu nedenle taşeron kadrolarını birbirinden ayırdığını dile getirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İKTİDARI ELEŞTİRDİ

İktidarın ‘Bizim taşeronumuz sizin taşeronunuz’ şeklinde ayrımcılık yaptığını belirten Hürriyet, “Sözüm ona taşeronu tamamen kaldıran bir sistem getireceklerini vaat edenler, şimdi hak eden taşeron işçisine yine hak ettiği kadroyu bin bir bahaneyle vermiyor. ‘Yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder’ denilerek pek çok taşeron işçiye kadro yolu kapatılmıştır” dedi.

 

BAŞBAKANLIK ÖRNEĞİ

Kadroya giremeyen taşeron işçisine ‘Sen yüzde 70 dilimine giriyorsun kadroya geçemezsin’ denildiğini belirten Hürriyet, “Son olarak; 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmündeki Kararname’de başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için yapılan özel düzenleme buna en güzel örnektir. Bu KHK’ya göre; 4 Aralık 2017 itibariyle şoför olarak çalışan personel sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılacak ve Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanacaklar. Yani yapılan bu düzenlemeyle, yüzde 70 işçilik maliyetine takılan Başbakanlık’taki taşeron şoförler kadroya geçirilmiştir” diye konuştu.

 

“YAPTIKLARI İŞE BAKIN”

Çalışan kim olursa olsun taşeron belasından kurtulmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Hürriyet, “Ancak bu taşerondan sadece devletin belli kurumları yerine tüm yurt sathında kurtulunması gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışan pek çok şoför kullandıkları makam araçlarından daha az değer görmektedir. Müdürleri, başkanları, devlet büyüklerini taşıyan insanlar taşeronun ağır şartları altında, güvenceleri olmadan çalışıyor. İnsanlar sözleşmelerinde yazana göre değil, yaptıkları işe göre değerlendirilmelidir” dedi.

Bugün 14:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
AKP Grup Yönetimi'ne Kocaeli'den 2 vekil mask
AKP Grup Yönetimi'ne Kocaeli'den 2 vekil
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum mask
Yılmaz: 15 Temmuz’da ölenleri şehit kabul etmiyorum
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Katırcıoğlu: 15 Temmuz'a tiyatro diyen vatan hainidir mask
Katırcıoğlu: 15 Temmuz'a tiyatro diyen vatan hainidir
CHP’liler İnce için notere koştu mask
CHP’liler İnce için notere koştu
CHP İzmit’te danışma kurulu tarihi belli oldu mask
CHP İzmit’te danışma kurulu tarihi belli oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL