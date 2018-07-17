Hürriyet’ten taşeron tepkisi

İKTİDARI ELEŞTİRDİ

İktidarın ‘Bizim taşeronumuz sizin taşeronunuz’ şeklinde ayrımcılık yaptığını belirten Hürriyet, “Sözüm ona taşeronu tamamen kaldıran bir sistem getireceklerini vaat edenler, şimdi hak eden taşeron işçisine yine hak ettiği kadroyu bin bir bahaneyle vermiyor. ‘Yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder’ denilerek pek çok taşeron işçiye kadro yolu kapatılmıştır” dedi.

BAŞBAKANLIK ÖRNEĞİ

Kadroya giremeyen taşeron işçisine ‘Sen yüzde 70 dilimine giriyorsun kadroya geçemezsin’ denildiğini belirten Hürriyet, “Son olarak; 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmündeki Kararname’de başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için yapılan özel düzenleme buna en güzel örnektir. Bu KHK’ya göre; 4 Aralık 2017 itibariyle şoför olarak çalışan personel sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılacak ve Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanacaklar. Yani yapılan bu düzenlemeyle, yüzde 70 işçilik maliyetine takılan Başbakanlık’taki taşeron şoförler kadroya geçirilmiştir” diye konuştu.

“YAPTIKLARI İŞE BAKIN”

Çalışan kim olursa olsun taşeron belasından kurtulmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Hürriyet, “Ancak bu taşerondan sadece devletin belli kurumları yerine tüm yurt sathında kurtulunması gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışan pek çok şoför kullandıkları makam araçlarından daha az değer görmektedir. Müdürleri, başkanları, devlet büyüklerini taşıyan insanlar taşeronun ağır şartları altında, güvenceleri olmadan çalışıyor. İnsanlar sözleşmelerinde yazana göre değil, yaptıkları işe göre değerlendirilmelidir” dedi.