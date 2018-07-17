DİLMER, son mezunlarını uğurladı

Türkçe öğrenmek adına şehrimize gelerek Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER)’de eğitim alan öğrenciler, önceki gün kurs sürelerini tamamladı. Üniversite kampusu içinde yer alan kafede, kendileri için düzenlenen veda gecesine katılan yabancı öğrenciler, Türk arkadaşları ve öğretmenleriyle şarkılar söyleyip dans ederek gönüllerince eğlendi.

“CAZİP HALE GELECEĞİZ”

Organizasyona; DİLMER Müdürü Doç. Dr. Kenan Acar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Özgür Uçum, DİLMER Koordinatör Öğr. Gör. Elif Cora ile çok sayıda eğitimci katılarak, öğrencilerinin veda günlerinde yanlarında oldu. Gece sonunda söz alan DİLMER Müdürü Kenan Acar, lisan, yüksek lisan ve doktora eğitimlerine devam edeceklerini ifade ederek, Kocaeli Üniversitesini yurtdışında cazip hale getirmek istediklerini dile getirdi.

ÖNEMLİ EĞİTİMLER VERİLİYOR

Daha önce Yabancılara Türkçe Öğretimi Birimi (YATÖB) olarak hizmetine başlayan kurum, 2012-2013 Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) adı altında eğitimlerini sürdürmeye devam etti. Bu seneyle birlikte bünyesinden 6. kez mezun vermenin gururunu yaşayan DİLMER’de öğrencilere, dört temel beceri kabul edilen; okuma, dinleme, konuşma ve yazma üzerine yoğun bir eğitim veriliyor.