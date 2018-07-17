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Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusunun torba yasa ile Meclis'e sunulacağını belirterek "Düzenlemede yaş 25, ücret ise 15 bin TL olacak" dedi. Düzenlemeyle 25 gün askerlik yapma şartı getirildi.

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Milyonlarca vatandaşın beklediği bedelli askerlik ile ilgili yaş sınırı ve ücret açıklaması geldi. AK PartiGrup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi. Turan "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. Yaş 25, ücret 15 bin TL öngörülüyor" dedi.

25 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

Bedelli askerlik ile ilgili teklif önümüzdeki günlerde Meclis'te yasalaşacak.

AK Parti'nin sunduğu torba teklifin arasında bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler de eklenecek. 25 yaş, 15 bin lira karşılığında 25 günlük bir askerlik hizmetinin gerçekleşmesiyle yararlanılacak. OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili değişiklikler görüşülürken, genel kurulda önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK DAHA ÖNCE KAÇ KERE ÇIKTI?

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişlerdir.

Bugün 14:36 TSİ - Gündem

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