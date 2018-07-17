Aksoy: Bin 115 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE), İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGAM) ve Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD) iş birliğiyle Çalışma Hayatında Bağımlıkla Mücadele Sempozyumu’nun ikincisi dün Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Toplum Ruh Sağlığı Derneği Başkan Uzm. Dr. Gazi Alataş katıldı. Sempozyumda ilk konuşmayı Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı yaptı.

DİN MENSUBU HUKUK ADAMLARI BİLE VAR

Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı konuşmasında, “Ülkemizde bağımlılık yapan maddelerin kullanımı giderek arttı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatıyla pilot iller içerisinde Kocaeli’de bulunuyor. Bu kapsamda ilimizde valilik kanadıyla dernekler kuruldu. Bağımlıkla mücadele eğitimciden, din mensuplarına, hukuk adamlarına kadar isimler bulunuyor. Özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumaya çalışıyoruz” dedi.

SÜRECİN EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKİR

KOTO Başkanı Necmi Bulut ise, “Bizler KOTO olarak STK ile birlikte hareket ederek madde bağımlılığı sorununu çözmek istiyoruz. Uyuşturucu bağımlığı suç değil, hastalıktır. Birinci hedefimiz aile ve bireylerin bilinçlendirilmesidir. Bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ TRANSİT İL KONUMUNDA

Vali Hüseyin Aksoy, “Bağımlılık ülkemizin değil, dünyanın da en büyük sorunu halinde. Özellikle uyuşturucu, elektronik ve sigara gibi birçok tür görebiliyoruz. Bunlarla mücadele kapsamın da çalışma yapıyoruz. Ancak her noktada ve çalışmada sadece polise tedbirini yeterli görmüyoruz. Kocaeli nüfusu fazla olması sebebiyle transit il konumunda. Geçtiğimiz bir yıl içinde toplamda Bin 115 operasyon gerçekleştirildi” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE BU PROJE YAPILIYOR

Aksoy konuşmasının devamında, “2 bin 990 kişi uyuşturucudan yakalandı. Bu şahıslardan 590 tutuklandı. 2 bin 400 kişi denetimli serbest bırakıldı. Güvenlik güçlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam edecek. Ama toplumunda bu konuda daha duyarlı hale gelmesi gerekiyor. AMATEM ve ÇAMATEM ilimizde yoktu, eksikti. Şu an üniversite kampüslerinde bu proje yapılıyor. Önümüz de ki süreçlerde tamamlanacak” şeklinde konuştu