SP’li kadınlar seçim sonuçlarını değerlendirdi

Saadet Partisi(SP) İl Kadın Kolları Teşkilatı Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Beyt-ül Kebap Restoran’da düzenlenen toplantıda 24 Haziran seçimini değerlendirdi. Seçim değerlendirme toplantısına SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, ilçe kadın kolları başkanları ve çok sayıda kadın üye katılım gösterdi. Toplantıda konuşan SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün , “Hep birlikte bir seçimi daha geride bıraktık. Hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir arada yapılması, 24 Haziran seçimlerini diğer seçimlerden farklı bir hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

10 BAYAN ADAY ADAYIMIZI BELİRLEDİK

Sözlerini sürdüren Şengün, “Nisan ayı sonu itibariyle ani seçim kararının açıklanmasıyla birlikte, partimiz programına uygun olarak seçim hazırlığına başladık ve her iki seçimi de birçok diğer siyasi partiden farklı bir süreçte yürütmek durumunda kaldık. İlk olarak milletvekili aday adaylarının belirlenmesi süreciyle birlikte, bizde Kocaeli’de aday adaylarımızı belirledik ve teşkilatımız kadrosundan 10 bayan aday adayımızı hazırladık” dedi.

İLKELİ BİR SİYASETİ ORTAYA KOYDUK

Şengün sözlerini, “24 Haziran seçimleri, gerek hedef kitle, muhatap kitle, gerekse tanıtım mecraları açısından tüm detaylarıyla, hassasiyetle yaklaştığımız bir seçim olmuştur. Yapılan ittifakla gündem olduğu gibi, sosyal medya çalışmalarıyla da farkındalık yaşatan bir seçim kampanyasını hep birlikte yürüttük. Saadet Partisi olarak, adalet ve hakkaniyet ekseninde ilkeli bir siyasetin nasıl yapılacağını ortaya koymanın huzuru içerisindeyiz” ifadeleriyle sürdürdü.

BÜTÜNLEYİCİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI

Konuşmalarına devam eden Şengün, “İktidara ve yeni Meclise, ülkemizin hayrına yapılacak çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde görev yapacak bütün milletvekillerimize de başarı diliyorum. Umarız ki, bunun için ayrıştırıcı ve ötekileştirici değil, kucaklayıcı ve bütünleyici bir yönetim anlayışı benimsenir. Bir kişiyi, bir partiyi, bir grubu değil 81 milyonun tamamını kucaklayan bir yaklaşım ortaya konur. Temennimiz odur ki, Türkiye bir an evvel karşı karşıya olduğu problemlerin üstesinden gelerek normalleşme sürecine girer” diye konuştu.

KAŞIKLA VERİLENLER KEPÇEYLE GERİ ALINDI

Şengün, “Aile kurumu çökmekte, gençlik elimizden kaymaktadır. Adalete gelince sarayları var ama kendisi yok. Eğitim tam bir keşmekeşe dönmüş durumda. Ekonomiye gelecek olursak son dönemdeki en büyük çatlaklardan birisi buradadır. Oysa seçimden sonra her şey düzelecekti. 25 Haziran’da Dolar ve Faiz düşecek her şey güllük gülistanlık olacaktı. Yağmur gibi zam yağmaya başladı. Doğalgaza zam geldi. Tünel geçiş ücretlerine zam geldi. Sigaraya zam geldi. Tüpe zam geldi. Ekmeğe zam geldi. Kaşıkla verilenler kepçe ile geri alınmaya başlandı” şeklinde konuştu.

EKONOMİDEKİ HER GÖSTERGE ALARM VERİYOR

Şengün, “Bu hükümetin ekonomi anlayışında ise üretim diye bir şey yok. Para lazım, zam yap. Et lazım; ithal et. Borç lazım; kredi çek. Vergi koy. Dünyanın en verimli arazilerine sahip Türkiye, 7 yıldır savaşta olan ESED’in Suriye’sinden patates ithal etmek zorunda kaldı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, Enflasyon yüzde 15.39. Oysa hükümetin 2018 enflasyon hedefi yüzde 5’di. Hedef yüzde 5, sonuç yüzde 15. 5 yıllık kalkınma planında dolar öngörüleri de 1,8 lira idi. Bugün dolar 5 lira sınırını zorluyor. Hükümetin ciddi bir öngörü sorunu var. Ekonomideki her gösterge alarm veriyor. Kimsenin morallerini bozmak, ümitlerini kırmak istemiyoruz ama Türkiye önümüzdeki günlerde 2001 krizinden daha sert bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabilir” sözlerini kullandı.

KÖTÜLÜK MUTLAKA HÜSRANA UĞRAYACAKTIR

Şengün son olarak “Üretime ayrılması gereken kaynaklar, betona gömülüyor, çar çur ediliyor. Biz yatırımlara değil, yanlışlara, uygulanan yanlış politikalara karşıyız. İşte ranta israfa, yanlış yatırıma iki dramatik örnek. Her zaman söylediğimiz gibi çalmadığımız kapı, tutmadığımız el, dokunmadığımız yürek kalmayacak. Bu güne kadar bütün söylediklerimiz, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Zaman büyük olaylara gebedir. Yeniden büyük işler yapmak için fırsatlar doğacaktır. İnsanlık bizim davetimizi beklemektedir. Yaşanan acıları dindirecek, barış ve kurtuluş çağrımızı beklemektedir. Zulüm ebedî olmaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır” ifadelerinde bulundu.