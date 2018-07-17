Bölgemizde en pahalı simidi Bursa yiyor

Geçtiğimiz günlerde simide gelen zamla birlikte simit ilk kez ekmek fiyatını geçerek 1.50 TL olarak belirlendi. 120 gram simit Kocaeli’de 1.50 TL olarak satışa sunulurken çevre illerde ise durum pek farklı değil. Buna göre en ucuz simidi 100 gram 1 TL olarak Yalova yiyor. Yalova’yı 100 gram 1.25 TL ile Sakarya takip ederken Kocaeli ve İstanbul’da 120 gram simit 1.50 TL olarak satışa çıkıyor. Bölgemizdeki en pahalı simit ise 100 gram 1.50 TL olarak Bursa’da satışa çıkıyor. Bursa’da fiyat İstanbul ve Kocaeli ile aynı olmasına rağmen gramajı daha düşük olduğundan dolayı daha pahalı bir şekilde satışa çıkmış oluyor.