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Bugün 15:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:21 TSİ )

Yeni sezon yeni umut!

Kocaelispor 2018-2019 sezonunu açtı. Yeşil Siyahlılar önce Poligon Tesisleri’nde toplandı ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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KURBAN KESİLDİ, DUALAR EDİLDİ

Kocaelispor yeni sezonu dualar ve yeni umutlarla açtı. Önceki gün öğlen saat 2’de Poligon Tesisleri’nde öğle yemeği ile toplanan kafile, yemeğin ardındansezon öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve personel kurban kesimi esnasında sakatlıksız, sağlıklı ve mutlu bir sezon temennisinde bulundular.

 

KAMP BOLU TERMAL’DE

İlk antrenmanını akşam 6’daÇınarlıdere Koşu Parkurunda gerçekleştiren Yeşil Siyahlılar dün sabah da 9’da aynı yerde kros yaptı. 27 kişilik kadrodan izinli olan Ali Keten ve gençlerden Abdullah Berk Karadağ ilk antrenmanda yer almadı. Bu iki isim dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Kocaelispor dünün ikinci çalışmasını akşam 6’daVinsan Tesisleri’nde yapacaktı.

 

KOCAELİSPOR 1. ETAP KAMP KADROSU

11 Sinan Pektemek–21.06.1983 – Forvet

1   Can Emre Yücel – 25.06.1983 - Kaleci

4   Murat Soner Başak – 15.08.1984 – Stoper

41 Hamza Mutlu – 02.04.1986 – Orta Saha

3   Kadir Öge – 12.05.1988 – Sol bek

12 Mesut Özdemir – 14.06.1993 – Ön libero

6   Mert Yavuz – 18.01.1994 – Ön libero

5   Kemal Can Aydemir –28.03.1994 – Stoper

8   Sefa Narin –06.04.1994 – Orta Saha

10 Burak Süleyman – 01.09.1994 – Kanat

50 Ali Keten – 13-01.1996 – Stoper

97 Volkan Mert Korkmaz – 17.11.1997 – Kaleci

77 Onur Kandöken – 27.05.1998 – Forvet

2  Fatih Adıgüzel – 07.11.1998 – Sağ bek

99 Kerem Yıldırım – 14.05. 1999 – Orta Saha

21 Ferhat Ertukuş – 16.09. 1999 – Stoper

18 Onur Öztonga – 06.01.2000 – Stoper

7   GökdenizBayrakdar – 23.11.2001

                               

ALT YAPIDAN GELEN GENÇLER

Ali Tayyip Yılmaz – 16.02.1999 – Stoper

Doğukan Saçar – 25.02.1999 – Orta Saha

Mehmet Ali Akova – 21.05. 1999 – Orta Saha

Mertcan Badur – 02.10. 1999 – Kaleci

Abdullah Berk Karadağ –02.01.2000 – Sol bek

Doğukan Kaya – 16.01.2000 – Kaleci

Mehmet Celil Çelik – 11.04.2000 - Kanat

Rıza Altıntaş – 25.09.2000 – Forvet

Ahmet Hakan Tetik – 28.09.2000 – Sağ bek

Not: Kadro, yaş sırasına gire dizilmiştir.

Bugün 15:18 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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