Yeni sezon yeni umut!

KURBAN KESİLDİ, DUALAR EDİLDİ
Kocaelispor yeni sezonu dualar ve yeni umutlarla açtı. Önceki gün öğlen saat 2’de Poligon Tesisleri’nde öğle yemeği ile toplanan kafile, yemeğin ardındansezon öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve personel kurban kesimi esnasında sakatlıksız, sağlıklı ve mutlu bir sezon temennisinde bulundular.
KAMP BOLU TERMAL’DE
İlk antrenmanını akşam 6’daÇınarlıdere Koşu Parkurunda gerçekleştiren Yeşil Siyahlılar dün sabah da 9’da aynı yerde kros yaptı. 27 kişilik kadrodan izinli olan Ali Keten ve gençlerden Abdullah Berk Karadağ ilk antrenmanda yer almadı. Bu iki isim dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Kocaelispor dünün ikinci çalışmasını akşam 6’daVinsan Tesisleri’nde yapacaktı.
KOCAELİSPOR 1. ETAP KAMP KADROSU
11 Sinan Pektemek–21.06.1983 – Forvet
1 Can Emre Yücel – 25.06.1983 - Kaleci
4 Murat Soner Başak – 15.08.1984 – Stoper
41 Hamza Mutlu – 02.04.1986 – Orta Saha
3 Kadir Öge – 12.05.1988 – Sol bek
12 Mesut Özdemir – 14.06.1993 – Ön libero
6 Mert Yavuz – 18.01.1994 – Ön libero
5 Kemal Can Aydemir –28.03.1994 – Stoper
8 Sefa Narin –06.04.1994 – Orta Saha
10 Burak Süleyman – 01.09.1994 – Kanat
50 Ali Keten – 13-01.1996 – Stoper
97 Volkan Mert Korkmaz – 17.11.1997 – Kaleci
77 Onur Kandöken – 27.05.1998 – Forvet
2 Fatih Adıgüzel – 07.11.1998 – Sağ bek
99 Kerem Yıldırım – 14.05. 1999 – Orta Saha
21 Ferhat Ertukuş – 16.09. 1999 – Stoper
18 Onur Öztonga – 06.01.2000 – Stoper
7 GökdenizBayrakdar – 23.11.2001
ALT YAPIDAN GELEN GENÇLER
Ali Tayyip Yılmaz – 16.02.1999 – Stoper
Doğukan Saçar – 25.02.1999 – Orta Saha
Mehmet Ali Akova – 21.05. 1999 – Orta Saha
Mertcan Badur – 02.10. 1999 – Kaleci
Abdullah Berk Karadağ –02.01.2000 – Sol bek
Doğukan Kaya – 16.01.2000 – Kaleci
Mehmet Celil Çelik – 11.04.2000 - Kanat
Rıza Altıntaş – 25.09.2000 – Forvet
Ahmet Hakan Tetik – 28.09.2000 – Sağ bek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz