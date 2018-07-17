Gündoğdu “Yeni sezon takımımız ve şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçiririz. Bolu kampına kadar sabahları koşu akşamları da saha çalışmalarımız olacak. Yönetimimiz büyük bir çaba içerisinde. Ben de olup biteni sizden takip ettim ve yönetimin bilgisi olmadan hiçbir şey yapmadım, yapmam da. Bana yakışmaz çünkü. Grup değerlendirmesi için yorum yapmak erken. Ancak il takımlarının fazla olduğu bir gruptayız. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.
Bugün 15:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:21 TSİ )
Galip Gündoğdu: Habersiz bir iş yapmadım
Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu basının sorularını yanıtladı.
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Bugün 15:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz