Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:23 TSİ )

Karamürsel Kurtuluş Kupası yarışları MUHTEŞEM GEÇTİ

Karamürsel muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı münasebeti ile Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Büyük bir coşku ile geçen ve yarışlar 2 gün sürdü.  Karamürsel marinada gerçekleştirilen yarışlarda Şişecam Çayırova Yelken Kulübü adeta tulum çıkarırken, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. 

DERECELER

 

OPTİMİST JUNIOR

1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova

2.Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova

3.Defne Uçal- Şişecam Çayırova

4.Sertaç Akça- Yarımca Yelken

5.Levent Arslan - Şişecam Çayırova 

 

OPTİMİST JUNIOR KIZ

1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova

2.Defne Uçal- Şişecam Çayırova Yelken

3.Duru Demirdalmas – İzmit Yelken

 

LASER 4.7 GENEL

1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova

2.Arda Toksoy - Karamürsel Yelken

3.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova

4.Efe Özbal - İzmit Yelken

5.Uğur Erkan - Karamürsel Yelken

 

LASER 4.7 JUNIOR

1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova

2.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova

  1. Efe Özbal - İzmit Yelken

 

OPTİMİST GENEL

  1. Doruk Yıldırım- Şişecam Çayırova
  2. A.Deniz Gül- Yarımca Yelken
  3. Merve Esma Özen- Şişecam Çayırova
  4. Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova
  5. Levent Kaldırım- Yarımca Yelken

 

OPTİMİST KIZ KATEGORİSİ

1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova

2.Işıl Bican- Yarımca Yelken

3.Defne Uçal- Şişecam Çayırova

Bugün 15:20 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gürbüz’e “VAR!” Kara’ya YOK! mask
Gürbüz’e “VAR!” Kara’ya YOK!
Murat Ağa’dan “Zaza” duygusal veda! mask
Murat Ağa’dan “Zaza” duygusal veda!
Şimdi gözler Büyükşehir'de mask
Şimdi gözler Büyükşehir'de
Bundan böyle Birlik yok KÖRFEZ VAR! mask
Bundan böyle Birlik yok KÖRFEZ VAR!
Faruk Akkoyun ve Hüseyin Gümüşalan ile gururlandık mask
Faruk Akkoyun ve Hüseyin Gümüşalan ile gururlandık
Kaleci Önder Tiryaki ticarete atıldı mask
Kaleci Önder Tiryaki ticarete atıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Ford üretimi durdurdu mask
Ford üretimi durdurdu
Hürriyet’ten o şoföre destek mask
Hürriyet’ten o şoföre destek
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Tek istedikleri insan gibi yaşamak ! mask
Tek istedikleri insan gibi yaşamak !
Misafir olarak geldiği evde intihar etti mask
Misafir olarak geldiği evde intihar etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL