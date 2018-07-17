Karamürsel Kurtuluş Kupası yarışları MUHTEŞEM GEÇTİ

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı münasebeti ile Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Büyük bir coşku ile geçen ve yarışlar 2 gün sürdü. Karamürsel marinada gerçekleştirilen yarışlarda Şişecam Çayırova Yelken Kulübü adeta tulum çıkarırken, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
DERECELER
OPTİMİST JUNIOR
1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova
2.Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova
3.Defne Uçal- Şişecam Çayırova
4.Sertaç Akça- Yarımca Yelken
5.Levent Arslan - Şişecam Çayırova
OPTİMİST JUNIOR KIZ
1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova
2.Defne Uçal- Şişecam Çayırova Yelken
3.Duru Demirdalmas – İzmit Yelken
LASER 4.7 GENEL
1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova
2.Arda Toksoy - Karamürsel Yelken
3.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova
4.Efe Özbal - İzmit Yelken
5.Uğur Erkan - Karamürsel Yelken
LASER 4.7 JUNIOR
1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova
2.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova
- Efe Özbal - İzmit Yelken
OPTİMİST GENEL
- Doruk Yıldırım- Şişecam Çayırova
- A.Deniz Gül- Yarımca Yelken
- Merve Esma Özen- Şişecam Çayırova
- Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova
- Levent Kaldırım- Yarımca Yelken
OPTİMİST KIZ KATEGORİSİ
1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova
2.Işıl Bican- Yarımca Yelken
3.Defne Uçal- Şişecam Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz