Karamürsel Kurtuluş Kupası yarışları MUHTEŞEM GEÇTİ

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı münasebeti ile Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Büyük bir coşku ile geçen ve yarışlar 2 gün sürdü. Karamürsel marinada gerçekleştirilen yarışlarda Şişecam Çayırova Yelken Kulübü adeta tulum çıkarırken, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

DERECELER

OPTİMİST JUNIOR

1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova

2.Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova

3.Defne Uçal- Şişecam Çayırova

4.Sertaç Akça- Yarımca Yelken

5.Levent Arslan - Şişecam Çayırova

OPTİMİST JUNIOR KIZ

1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova

2.Defne Uçal- Şişecam Çayırova Yelken

3.Duru Demirdalmas – İzmit Yelken

LASER 4.7 GENEL

1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova

2.Arda Toksoy - Karamürsel Yelken

3.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova

4.Efe Özbal - İzmit Yelken

5.Uğur Erkan - Karamürsel Yelken

LASER 4.7 JUNIOR

1.Uğurkan Yılmaz - Şişecam Çayırova

2.Yağız Aşçıoğlu - Şişecam Çayırova

Efe Özbal - İzmit Yelken

OPTİMİST GENEL

Doruk Yıldırım- Şişecam Çayırova A.Deniz Gül- Yarımca Yelken Merve Esma Özen- Şişecam Çayırova Timofey Eren Emsen – Şişecam Çayırova Levent Kaldırım- Yarımca Yelken

OPTİMİST KIZ KATEGORİSİ

1.Merve Esma Özen – Şişecam Çayırova

2.Işıl Bican- Yarımca Yelken

3.Defne Uçal- Şişecam Çayırova