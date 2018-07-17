Amatörün en dikkat çeken file bekçileri arasında yer alan yıldız futbolcu Kırmızı Yeşilli ekibin başarısında katkısının olması için elinden geleni yapacağını belirtti. Murat geride bıraktığımız sezon Maşukiyespor ile şampiyonluk sevinci, Kullarspor ile de 1. Amatör Lig Play-Off finali heyecanı yaşadı.
Bugün 15:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Hereke Yıldız’dan kaleye sağlam takviye
Geçen sezon Kullarspor ile Maşukiyespor formalarıgiyen ve kentin ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer alan Murat Şenol, çok güçlü bir kadro kuran Hereke Yıldızspor ile anlaştı.
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Bugün 15:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz