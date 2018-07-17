Bugün 15:24 TSİ - Spor

Hereke Yıldız’dan kaleye sağlam takviye

Geçen sezon Kullarspor ile Maşukiyespor formalarıgiyen ve kentin ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer alan Murat Şenol, çok güçlü bir kadro kuran Hereke Yıldızspor ile anlaştı.