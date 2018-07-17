Kartepe Kupası’na 15 takım başvuru yaptı

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği’nin birlikte organize edeceği turnuva 25 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Şu anda 15 takım turnuva için başvuru yaptı. Hafta içi her gün 2 maçın oynanacağı turnuvada ilk maç saat 17.30, ikinci maç ise 19.30’da başlayacak ve karşılaşmalar Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Resmi hakemlerin yöneteceği maçlar sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupa ve madalyaları verilecek.