Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği’nin birlikte organize edeceği turnuva 25 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Şu anda 15 takım turnuva için başvuru yaptı. Hafta içi her gün 2 maçın oynanacağı turnuvada ilk maç saat 17.30, ikinci maç ise 19.30’da başlayacak ve karşılaşmalar Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Resmi hakemlerin yöneteceği maçlar sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupa ve madalyaları verilecek.
Bugün 15:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:26 TSİ )
Kartepe Kupası’na 15 takım başvuru yaptı
Geleneksel olarak düzenlenen Kartepe Kupası bu yıl da büyük bir çekişmeye sahne olacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:24 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz