Gökhan tamam, Sarp, Onur ve Erman ile devam

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Öte yandan kentin en başarılı kalecileri arasında yer alan ve geçene sezon Derbent’in şampiyonluğundaki kilit isimler arasında yer alan Sarp Umut Ersoy, başarılı stoper Erman Gelen ve kanat oyuncusu Onur Cebeci önümüzdeki sezon için de Derbent ekibi ile anlaştı. Kartepe temsilcisi dış transferde kadrosuna 6 ya da 7 futbolcu daha alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz