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Bugün 15:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:27 TSİ )

Gökhan tamam, Sarp, Onur ve Erman ile devam

Geçen sezon Derbentspor’da forma giyen kanat oyuncusu Gökhan Özkanlı Kırmızı Beyazlı kulüpten ayrıldı. Etkili kanat oyuncusu BAL ve hedefi olan Süper Amatör Lig takımları ile görüşmelere devam ediyor.

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Öte yandan kentin en başarılı kalecileri arasında yer alan ve geçene sezon Derbent’in şampiyonluğundaki kilit isimler arasında yer alan Sarp Umut Ersoy, başarılı stoper Erman Gelen ve kanat oyuncusu Onur Cebeci önümüzdeki sezon için de Derbent ekibi ile anlaştı. Kartepe temsilcisi dış transferde kadrosuna 6 ya da 7 futbolcu daha alacak.

 

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Bugün 15:25 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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