Gökhan tamam, Sarp, Onur ve Erman ile devam

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Öte yandan kentin en başarılı kalecileri arasında yer alan ve geçene sezon Derbent’in şampiyonluğundaki kilit isimler arasında yer alan Sarp Umut Ersoy, başarılı stoper Erman Gelen ve kanat oyuncusu Onur Cebeci önümüzdeki sezon için de Derbent ekibi ile anlaştı. Kartepe temsilcisi dış transferde kadrosuna 6 ya da 7 futbolcu daha alacak.