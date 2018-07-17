Yolun açık olsun KÖRFEZ!

KAMP AFYON’DA

Körfez Spor Kulübü dualarla sezonu açtı. 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Kırmızı Beyazlılar kampa kadar günde çift antrenman yapacak. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki ilk antrenmanda ısınma koşusu, ısınma hareketleri yapıldı, yarım sahada çift kale maç yapıldı. Sabah 10 ve akşam 17’deki çalışmaların ardından futbolculara 2 gün izin verilecek ve 1-15 Ağustos tarihleri arasında Afyon’da kamp yapılacak. Oruçoğlu Otel’deki kampta en az 4 hazırlık maçı oynanacak.

DENİZ KOLGU ÇALIŞTIRACAK

Körfez temsilcisini Deniz Kolgu çalıştırırken, yardımcılığını Doğan Engin, kaleci antrenörlüğünü ise Nahit Özseçer yapıyor. Afyon kampına 24 futbolcu ile kampa gidecek olan Kırmızı Beyazlılarda yetenekli gençler kadroda kendilerine yer bulmak için ayrı bir çaba sarf edecek.Körfez, 1 Ağustos’a kadar sahasında iki hazırlık maçı yapacak ve bu maçların ardından kamp kadrosu belirlenecek. Kampa yeni transferlerle gidilecek.