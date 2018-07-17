Transfer yasağını şu an için kaldırmayan kulüp sportif direktörü Çağrı Arslan basın mensuplarından anlayış bekledi ve “Bildiğiniz üzere transferi açmaya çalışıyoruz. Bizim de prensipte anlaştığımız futbolcular var. Yasak ile ilgili tam bir netlik sağlanmadığı için futbolculardan görüntü alınmaması ve adlarının yazılmamasını rica ediyoruz. Bu futbolcuların adı geçerse diğer kulüpler futbolcuya “Anlaştı” gözü ile bakabilir. Biz transferi açamazsak futbolcular mağdur olabilir. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Sona hayli yaklaştık” dedi.
Bugün 15:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
Basından rica: Aman görmesinler
Körfez Spor Kulübü’nde takımın yeni transferleri önceki gün basının karşısına çıkmadı.
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Bugün 15:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz