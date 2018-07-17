Basından rica: Aman görmesinler

Transfer yasağını şu an için kaldırmayan kulüp sportif direktörü Çağrı Arslan basın mensuplarından anlayış bekledi ve “Bildiğiniz üzere transferi açmaya çalışıyoruz. Bizim de prensipte anlaştığımız futbolcular var. Yasak ile ilgili tam bir netlik sağlanmadığı için futbolculardan görüntü alınmaması ve adlarının yazılmamasını rica ediyoruz. Bu futbolcuların adı geçerse diğer kulüpler futbolcuya “Anlaştı” gözü ile bakabilir. Biz transferi açamazsak futbolcular mağdur olabilir. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Sona hayli yaklaştık” dedi.