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Bilim dergisinde okudu, Milli eskrimci oldu!

İzmit doğumlu Eskrim Yıldız Milli Takım sporcusu Melike Taşdelen’in eskrime başlama hikayesi hayli ilginç. Melike, bilim dergisinde okuduğu bir makaleden etkilenerek bu spora başlamış.

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6 YILDIR

Eskrim Yıldız Milli Takım sporcusu 15 yaşındaki Melike Taşdelen, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde eğitim hayatına devam ediyor. Melike 6 yıldır eskrim sporu ile ilgileniyor. Sayısız Türkiye derecesine sahip olan İzmitli sporcu bir bilim dergisindeki makaleden etkilendi ve eskrim sporuna başladı.

 

ÇEVİKLİK VE HIZLI DÜŞÜNME

Melike Taşdelen, eskrimin insanın bedenine ve ruhuna kattığı değeri şu şekilde ifade etti: Bir bilim dergisinde okumuştum. Dergide eskrimin insana çeviklik ve hızlı düşünme yetisi kazandırdığı, bu sporun ayaklı satranç olduğu yazılıydı. Dikkatimi çeken makaleyi babam ile paylaştım. Babam da Kocaeli’de eskrim sporuna ilginin iyi olduğunu ifade etti ve ben de bu vesile ile eskrime başladım.

 

ANNEM VE BABAM TEŞVİK EDİYOR

Eskrimin eğitimime de olumlu etkisi var. Her şeyden önce sosyal medyada tüketeceğim zamanı spor yaparak harcıyorum. Ailem de benim itici gücüm oluyor. Bazen antrenmanlara gitmek istemediğim zamanlar oluyor. Ancak annem ve babam antrenmana kesinlikle gitmem gerektiğini belirtiyor, beni bu spora teşvik ediyor.Türkiye’de eskrim sporcusu, futbol, yüzme gibi branşlarla ilgilenen sporculardan daha az. Sen de bu sporu iyi yapmak istiyorsan Milli sporcu olma şansın da artıyor.

 

BAŞARACAĞIMA İNANIYORUM

Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerine girişlerde Milli sporcu olmanın ne kadar önemli olduğu biliniyor. Nedim hocam, Ömer hocam ve Turgay hocam benimle ve diğer eskrim sporcusu arkadaşım ile çok yakından ilgileniyor. Onların ve ailemin sayesinde Milli sporcu oldum, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katıldım. Hederim olimpiyatlarda İzmit’i ve ülkemizi temsil etmek. Bunu başaracağıma inanıyorum.

Bugün 15:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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