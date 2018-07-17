Milli korfbolcularımız tecrübe kazandı

ÖZEL OLARAK DAVET EDİLDİ

Korfbol Milli Takım Başantrenörü Yüksel Abdikoğlu yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: Dünya klasmanında ilk 10 içinde yer aldığımız için Uluslararası Korfbol Federasyonu Macaristan’daki Dünya şampiyonasına bizi özel olarak davet etti. Turnuvadan 1 gün önce Sırbistan’ı mağlup ederek moral bulduk. 21 yaş altı Milli takımımız Macaristan’da iyi bir tecrübe elde etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ne yazık ki çok şanssız yenilgiler aldık. Maçlarımız başa baş geçse de son kararı veremedik. Ellerinden gelenin iyisini yapan sporcularımızın performansından çok memnunum. Bizlere katkı sunan Körfez Ticaret Odası’na, Okul Spor Mağazası’na, Yeditepe Üniversitesi’ne, iş adamları İlker Dönmez ve Fatih Çakır beylere ve her an yanımızda olan Korfbol Federasyon Başkanımız Hasan Öztürk’e teşekkür ederim.

KOCAELİ’DE DEV BİR ORGANİZASYON DÜZENLENECEK

Kocaeli’de ve ülkemizde korfbol sporunun gelişmesi için ciddi bir çaba söz konusu. Ciddi bir efor ve yetenek gerektiren bu spor ile ilgili Kocaeli Üniversitesi’ de katkısını ortaya koyuyor. Kocaeli Üniversitesi’nin spor salonunda 21-23 Eylül tarihleri arasında Avrupa Kulüpler Korfbol Ön Eleme müsabakaları oynanacak. İlimiz bu anlamda bir birinden sıkı maçlara ev sahipliği yapacak. Tüm halkımızı bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum.