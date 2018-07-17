Başiskele'de Yuvacık’a bağlı Yakacık Mahallesi’nde ikamet eden ve Kartepe Köseköy’de faaliyet gösteren Kolsan Lastik Fabrikası’nda çalışan 25 yaşındaki İbrahim Bayrak, 23 Haziran'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralandı. Önce Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, oradan da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bayrak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet tutkunu olan İbrahim Bayrak’ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Bayrak’ın cenazesi Yuvacık Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Motosikletle kaza yapmıştı.. Hayata tutunamadı
Kocaeli’de 23 Haziran'da meydana gelen motosiklet kazasında, 25 yaşındaki İbrahim Bayrak ağır yaralandı. O tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde tutulan genç yaşama tutunamadı
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