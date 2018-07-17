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Kocaeli için sel ve su baskını uyarısı!

Yağmur kuvvetli geliyor, Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü uyardı… Güneş yerini tekrar yağmura bırakacak, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış, kenti etkisi altına alacak. Yağmur, etkisini azaltarak günlerce sürecek

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Kocaeli’de günlerdir yağan sağanak yağmur, bugün yerini az bulutlu ve güneşli bir havaya bıraktı. Nem oranının oldukça yüksek olması ile birlikte sıcaklık boğucu bir hal aldı. Güneş, tekrar yerini yağmura bırakacak. Gök gürültülü sağanak yağmur, bu kez kuvvetli geliyor. Meteoroloji, Kocaelilileri sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Daha önce kuvvetli sağanak yağışlarda yaşanan manzaraların yarın tekrar yaşanma ihtimali var… Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü 18 Temmuz Çarşamba yani yarın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre bugün kentimiz az bulutlu ve güneşli bir havanın etkisi altında. En düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 33 derece. Yağmurlu günlere bir gün ara veren Kocaeli’de yarın yağış bekleniyor. Gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışın beklendiği yarın, en düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık ise 30 derece olacak. 19 Temmuz Perşembe günü de yağmur kuvvetini azaltarak sürecek. Gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği perşembe günü, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 30 derece seviyesinde seyredecek.
20 Temmuz Cuma günü de gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. En düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık 28 derece olarak hissedilecek.

21 Temmuz Cumartesi günü de yağmur dinmeyecek. Gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği cumartesi günü en düşük sıcaklık 21,
en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. 22 Temmuz Pazar günü için deniz planı yapanlara Meteoroloji Müdürlüğünden kötü haber gelmişti ancak o tahmin değişti. Yağmur, pazar günü Kandıra sahilleri ya da Marmara Denizi’ne kıyı plajların tadını çıkarabilirsiniz. Parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı pazar günü en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık ise 31 derece. Orta vadeli tahminlerde 23 Temmuz Pazartesi ve 24 Temmuz Salı günü için de yağmur uyarısı bulunmuyor.

Bugün 16:06 TSİ - Gündem

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