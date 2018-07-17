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Bugün 16:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:41 TSİ )

Kocaelispor içeride, Gölcük ve Gebze dışarıda!

2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

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Orhan Saka Salonu'ndakifikstür çekimine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kocaelispor ilk maçını sahasında Fatsa Belediyespor ile oynayacak. 3. Lig 3. Grup’taki diğer temsilcimiz Gölcüksporilk maçında Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacak. 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek Gebzespor ilk maçını deplasmanda İstanbul temsilcisi Şile Yıldızspor ile oynayacak.TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

 

 

Bugün 16:08 TSİ - Spor

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