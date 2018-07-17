Kocaelispor içeride, Gölcük ve Gebze dışarıda!

Orhan Saka Salonu'ndakifikstür çekimine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kocaelispor ilk maçını sahasında Fatsa Belediyespor ile oynayacak. 3. Lig 3. Grup’taki diğer temsilcimiz Gölcüksporilk maçında Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacak. 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek Gebzespor ilk maçını deplasmanda İstanbul temsilcisi Şile Yıldızspor ile oynayacak.TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.