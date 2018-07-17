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7 yaşındaki Medine yaşamını yitirdi

Körfez Yukarı Hereke’de ikamet eden doğuştan engelli olan 7 yaşındaki Medine Tunç, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Körfez Yukarı Hereke’de ikamet eden Ercan ve Yıldız Tunç çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve doğuştan engelli Medine Tunç (7) akşam saatlerinde fenalaştı. Nefes almakta güçlük çeken Medine Tunç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Medine Tunç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. İşlemleri tamamlanan Tunç’un cenazesi ailesine teslim edilerek Yukarı Hereke Emin Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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