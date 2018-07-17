İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sel baskınları ele alındı

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Valilik Karamürsel Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında toplanan koordinasyon kuruluna Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, il müdürleri, daire başkanları katıldı. Yaz tatili olması sebebiyle toplantıya bazı kaymakamlar ve daire müdürlerinin olmadığı dikkat çekti. Toplantıda D-130 karayolu Yahya Kaptan Köseköy arasındaki Sarı dere, Limon deresi, ciddi bir şekilde ıslahının yapılamaması halinde Yahya Kaptan, Köseköy ve Kartepe’de sel baskınlarının artacağını bu sebeple derelerin ve kanalların ıslahının düzenli bir şekilde yapılması ciddi bir yatırımın gerçekleşmesi gerektiği anlatıldı. Sel baskınlarını, yangınları, yaşanacak olası boğulmalara karşı önlemler alınmasını isteyen Vali Aksoy, ildeki yatırımların kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Beş Evler Mahallesinde sel riski var

Vali Aksoy, sel baskınları ile ilgili İSU yetkilisinden bilgi aldı. Toplantıda konuşan İSU yetkilisi “Karayolunda sağlıklı bir geçiş olmazsa sel sıkıntısı yine yaşanabilir. Bu sıkıntının sebebi dere geçişinin yeterli hidrolik kesitte olmamasıydı. Yeterli kesitte olsaydı böyle bir problemle karşılaşmazdık. Sarıdere’de yetersiz noktaları belirledik. Hangi noktalarda çalışmamız gerektiğini tespit ettik. Kartepe’de çelik halat fabrikasının olduğu Beşevler Mahallesi yeterli hidrolik kesitte büyütülmezse maalesef Beşevler Mahallesi’nde su baskını yaşama riskimiz var” dedi.

Hidrolik sistemlerin elden geçirilmesi gerekiyor

Açıklamasına devam eden yetkil, “Gölcük’te Karınca ve Hasardere arasında kalan havzada evlerin karayolunun altında kalmasından dolayı yağış esnasında su baskınları yaşanıyor. Karıncadere ıslah edilmezse ve geçiş büyütülmezse derenin yanındaki evlerde su baskınları devam edecek. Değirmendere Ekşidere aniden su getiriyor. Hidrolik sistemlerin tekrar elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ulaşım yolları gövdesinin üzerinde sistemin yağmur suyunu içine almasında problemlerin olduğunu düşünüyoruz. Yolu yükselttiğimiz zaman şehrin nasıl etkilediğini görüyoruz” dedi.

YHT hatları da incelenecek

Ardından söz alan Vali Aksoy ise sel baskınlarıyla ilgili “Temennimiz bunların oluşmaması. Can kayıpları ve maddi hasarların oluşmaması. Bir koordinasyon toplantısı yapalım. Karayolları, devlet demiryolları ve meteoroloji bölge müdürleri ile büyükşehir belediyesi yetkilileri ile koordinasyonunu sağlayıp mevcut durumumuzu görüşelim. Eksik olan bölgelerimizi tespit edip kurumlara yazılı olarak iletelim. Önümüzdeki süreçte olumsuzların yaşanmaması adına bunları yapmakta yarar var” dedi. Toplantıda ayrıca hızlı trenin geçtiği güzergahlardaki hat üzerindeki çalışmalar da gündeme alındı. Çorlu’da yaşanan tren kazası sonrası Devlet Demir Yolları ilimizdeki demiryolları güzergahlarında dere ıslahı çalışmalarının yanında taş ocağı çıkarılan bölgelerde incelemeler başlattı.

Sıcak çarpması riski de beraberinde getiriyor

Meteoroloji Kocaeli Bölge Müdürü sefer Kaçmaz, “İlimizde 21 otomatik anlık veri izleme sistemi var. Sıcak çarpası riskini beraberinde getiriyor. Sıcak ve nemli hava nefes almayı zorlaştırarak birçok hastalığa da sebep oluyor” dedi. Yaz aylarında sıcaklardan dolayı yaşanacak olumsuzlukları da gündeme taşıyan Kaçmaz, “Hem sağlık hem de çevre açısından riskli günler yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarmamız gerekiyor. Güneş çarpmasından dolayı TÜİK iş kazaları ve trafik kazaları da meydana gelmektedir” diyerek ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşları orman yangınları riskine karşı uyardı.

Boğulma vakalarına karşı dikkat

Kaçmaz’ın ardından söz alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, İmar barışı ile ilgili konuştu. Aytaç, “Süreç 1 Ekim 2018’de sona erecek. Çeşitli toplantılar yaptık. Kurumlara anlattık Yine de talep gerekirse müracaatları alıp yerinde yardımcı olabiliriz. 31 Ekim’e kadar başvuruları alabiliriz” dedi. Aytaç’ın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, yaz aylarında artan boğulma vakaları artmaya başladı. Boğulma vakaları yaşanıyor. Denize girmenin yasak olduğu noktalarda bölge insanının uyarmak ve hassasiyeti ön plana almamız gerekiyor” dedi. Toplantı devam ederken Valilik binasında kurulan imar barışı masasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sıfır atık projesi Geçtiğimiz aylarda başlatılan sıfır atık projesiyle ilgili konuşan Vali Aksoy, “Tüm arkadaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyorum. Kaymakamlıklarımızda, belediyelerimizde, kamu kurumlarımızda ve okullarımızda bu konuda çevre ve şehircilik il müdürlüğü koordinasyonu ve desteğiyle sıfır atık projesini öncelikli gündemimiz haline getirmeliyiz. İlk valilik olarak yerleşkemizde bu işe başladık, olumlu sonuçlarını gördük. Kurum amiri arkadaşlarımızın bunu takip etmesini istiyorum. Belirli aralıklarla bu konuda rapor isteyeceğim” dedi. Vali Aksoy “Eksik olan işlerin ihalelerin yapılması ve bir an önce ihaleye çıkarılması gerekiyor. Aşılamayan konularda valiliğimizin haberdar edilmesini istiyoruz” dedi.