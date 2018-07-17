Kaldırımda yürürken düşüp başını çarptı

Olay, saat 15.00 sularında İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. isimli kadın kaldırımda yürürken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan ve kanlar içinde kalan kadını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.Ç., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.