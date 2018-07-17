Olay, saat 15.00 sularında İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. isimli kadın kaldırımda yürürken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan ve kanlar içinde kalan kadını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.Ç., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bugün 17:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:08 TSİ )
Kaldırımda yürürken düşüp başını çarptı
İzmit ilçesinde kaldırımda yürürken düşerek başını yere çarpan kadın yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz