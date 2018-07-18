51 sanık için müebbet istemi

Kocaeli’de FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarla ilgili 90 sanığın yer aldığı davada cumhuriyet savcısı, 55 sanık hakkında mütalaa verdi. Duruşmanın bir numaralı şüphelisi, örgütün ele başısı Fetullah Gülen oldu. Sanıklar arasında eski Tuğamiraller Nazmi Ekici, Hayrettin İmren, Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer alıyor. Sanıklar, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nin bulunduğu alanda Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanıklardan "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici’nin de bulunduğu 51 kişi için cumhuriyet savcısı, ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan Aytekin Tekin’in anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan delil olmadığından beraatı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutukluluk halinin devamı istendi. Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve Süleyman Yarayan’ın hürriyeti tahtif suçundan beratı, anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan inandırıcı delil olmadığından cezalandırılmasına yer olmadığından dosyasının Ankara’ya gönderilmesi; sanık Gürel Kaynak’ın ise anayasal düzeni değiştirme suçundan beraatı, silahlı terör örgütü suçundan cezalandırılması yönünde savcı mütalaa verdi.

Cengiz Topel Hava Üs Komutanlığı’nda yaşanan olaylara ilişkin güvelik kameraları görüntülerinin ve delillerin toplanıp incelenmesinin tamamlanmaması üzerine bu konuda mütalaanın daha sonra ayrı bir şekilde verileceği açıklandı. Mahkeme başkanı, davayı 7 Ağustos tarihine erteledi.