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Bugün 09:45 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:09 TSİ )

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi ama...

EPGİS, benzine dünkü 12 kuruş indirimden sonra bu kez 11 kuruş yapıldığını ancak indirim kadar ÖTV'den artış gerçekleştiği için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını söyledi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine dünkü 12 kuruş zamdan sonra bu kez de 11 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Ancak indirim, daha önceki zamlar ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacak ve bu oranda ÖTV artacak. EPGİS, “Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.” denildi.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Bugün 09:45 TSİ - Ekonomi

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