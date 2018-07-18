CHP'de flaş iddia! Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hemen ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları önceki gün muhalefetin çağrısıyla resmiyet kazandı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün sosyal medya hesabından ilk günde toplanan imzaların 353’e ulaştığını paylaştı. 81 il teşkilatından noter tasdikli imza toplayan muhalifler, çalışmalarını hem bölgelerinde hem de Ankara’da sürdürürken, imza sayısının ikinci günde ise 466’yı bulduğu belirtildi. Son kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkan İnce, 447 oy almıştı.

Genel Merkez , delegenin nabzını tutuyor. Yerel seçim öncesi muhalefetin “kılıç çekmesi”ni “hoşnutsuzlar hareketi” olarak adlandıran parti yönetimi, kurultay isteyenlerin çoğunun milletvekili listelerinde yer alamayan küskünler olduğunu belirtiyor. Parti yönetimi İnce’nin kurultay için yeterli sayıyı bulamayacağı görüşünde.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK' İDDİASI



Öte yandan olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanması halinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı iddia edildi. Avukat Fidel Okan 'son gelen bilgi' diye yaptığı paylaşımda Kurultay için gerekli olan 625 imza sayısına ulaşıldığında Kılıçdaroğlu Genel Başkan adayı olmayacağını açıklayacak. Muharrem İnce, CHP’nin tek Genel Başkan adayı olarak Kurultaya girecek." ifadelerini kullandı.