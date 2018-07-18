Çarşı esnaflarından Şaban Ersoy ve Süleyman Ersoy’un ağabeyleri, uzun yıllar boyu İstiklal Caddesinde bulunan küçük dükkanında, cenaze için gerekli olan ihtiyaç
malzemelerini satan eski esnaardan Kefenci Ali lakaplı Ali Ersoy(78) hayatını kaybetti. Ersoy'un cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Kefenci Ali vefat etti
İzmit'in tanınmış esnaflarından Kefenci Ali lakaplı Ali Ersoy vefat etti.
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Çarşı esnaflarından Şaban Ersoy ve Süleyman Ersoy’un ağabeyleri, uzun yıllar boyu İstiklal Caddesinde bulunan küçük dükkanında, cenaze için gerekli olan ihtiyaç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz