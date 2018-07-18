Kefenci Ali vefat etti

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Çarşı esnaflarından Şaban Ersoy ve Süleyman Ersoy’un ağabeyleri, uzun yıllar boyu İstiklal Caddesinde bulunan küçük dükkanında, cenaze için gerekli olan ihtiyaç

malzemelerini satan eski esnaardan Kefenci Ali lakaplı Ali Ersoy(78) hayatını kaybetti. Ersoy'un cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.