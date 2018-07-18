Sarıbay'dan Musa Yılmaz açıklaması

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay şu ifadeleri kullandı;

“Genel merkezimiz tarafından il ve ilçe örgütlerimize gönderilen yazıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü törenlerine katılmamız ve bu törenlerde söz hakkı verilmesi halinde ortak bir basın açıklamasında bulunmamız ifade edildi. Ben il başkanı olarak Kocaeli’de düzenlenen törene katılım gösterdim, basın açıklamamızı paylaştım. Örgütümüzün bazı ilçe başkanları bulundukları bölgelerde düzenlenen törenlere katılım göstermedi, bu durum bilgim dahilindedir. CHP çok sesli ve eleştirel bir partidir. Kimseye zorla katılım sağlattıramayız

İLÇE BAŞKANIMIN ARKASINDA DURDUM

Ben sosyal medya kullanmıyorum. Musa Yılmaz’ın paylaşımlarını ve gazetelerde yer alan “15 Temmuz’un darbe olduğuna inanmıyorum. 15 Temmuz’da linç edilen askerler dışında şehit kabul etmiyorum” şeklindeki bir paylaşımını görmedim. Konuyla ilgili beni arayan bir gazeteci, Gebze İlçe Başkanım ve aynı zamanda kurultay delegemiz olan Musa Yılmaz’ın 15 Temmuz etkinliklerine genel merkezin katılımı sağlanmasını isteyen yazısına tepki olarak kurultayın yapılması için imza vermesini nasıl değerlendirdiğimi sordu. Musa Yılmaz’ın törene katılmaması sebebi ile AKP’li bir ilçe başkanı ve bir milletvekilinin konuyla ilgili sert bir dille yaptığı eleştirileri de bana iletti. Bende bu diyaloglar üzerine gerekli duyduğum açıklamayı ve eleştiriyi yaparak ilçe başkanımın arkasında durdum.

HADDİNİZİ BİLİN

Musa Yılmaz’ın kurultay ile ilgili açıklamasına yapmış olduğum açıklama farklı yönlere çekilmek istenmekte. Bunu farklı anlamak isteyen veya farklı yönlere çekmek isteyenlere vereceğim tek cevap haddinizi bilin demektir. Vatanseverliğimizi ve vatana bağlılığımız kimse tarafından eleştirilmeye açık değildir. Bizler Kurtuluş ve Çanakkale şehitlerinin yasını hala tutarken, bu vatan uğruna canını verenler için, asker ya da sade vatandaş ayrımı yapmaksızın şehidimiz olarak kabul ederiz. 15 Temmuz gerçekleri er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu darbe girişiminin halkın direnmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek cumhuriyetçi vatansever mensupları tarafından önlendiğini hepimiz biliyoruz.

KİMSE BİZİM ÜZERİMİZDEN PRİM YAPAMAZ

Bizi bu konularda eleştirmeye kalkacak olanlar öncelikle kendilerini bir sorgulasın. Biz Cumhuriyetin kurucusu, çimentosu olan partinin mensupları olarak bugüne kadar devletimize, milletimize zarar verebilecek hiçbir yapılanma, örgüt ya da cemaat ile aynı yağmurda ıslanmadık. Hiçbir kimse tarafından ‘Kandırıldık’ diyerek ortaya çıkmadık. Bizi eleştiri getirmeye, hadsizlik yapmaya kalkanlar buradaki belediyelerin FETÖ ilişkilerini sorgulasın, Pensilvanya’ya bir uçak dolusu buradan götürülen bürokratı sorgulasın. FETÖ ile tokalaşıp elimi bir ay yıkamam diyen milletvekilini sorgulasın. Bize özgürlüğümüzü bu vatanın nasıl kurtulduğunu hatırlatan, gururla kutladığımız bayramlarımız ve destanlarımız varken bu vatan topraklarında kimseye hayal kurdurmayız ve kimseye de bizim üzerimizden prim yaptırmayız. Bu böyle biline. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”