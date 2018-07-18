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Valilik'ten Kömürcüler OSB için açıklama geldi

Gebze Kömürcüler İhtisas OSB’ye ait atıksu arıtma tesisinin deşarjı ile ilgili haberler üzerine Kocaeli Valiliği’nden açıklama yapıldı

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Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle: “Gebze Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesine ait arıtma tesisinin çevre izni mevcut olup normal çalışma şartlarında, alıcı ortama, atıksular arıtılarak deşarj edilmektedir. 14.07.2018 tarihinde yoğun yağış nedeniyle, söz konusu arıtma tesisinin taşması sonucu, alıcı ortama atıksu deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir.

ATIKSU DEŞARJI YAPILIYOR

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince, Gebze Kömürcüler OSB Atıksu Arıtma tesisinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup denetim esnasında söz konusu arıtma tesisinden atıksu numunesi alınmış ve mevcut durum fotoğraf ve kamera kaydı yapılarak kayıt altına alınmıştır. Alınan numuneler akredite laboratuvarda analiz ettirilmiş ve analiz sonucuna göre yasal sınırın üzerinde atıksu deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir.

PROJELER HAZIRLANDI

Bu nedenle, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Gebze Kömürcüler İhtisas OSB’ye 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince 58.351,00 TL idari para cezası uygulanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bundan sonraki yağışlardan dolayı yeni taşkınların olmaması ve alıcı ortama kömür tozunun gitmemesi için, Kömürcüler OSB Bölge Müdürlüğü Yönetimine ilave tedbirler için projeler hazırlatılmış olup, OSB tarafından projelerin Bakanlığa sunulma süreci devam etmektedir.”

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