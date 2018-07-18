Bedelli askerlikte önemli soru cevap buldu

AKP Grup başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Mehmet Muş, Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır" dedi.

Mehmet Muş şunları söyledi:

Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır.

Basında da bazı detaylar yazıldı.

Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25.

Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabi 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar.

Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabii olacaklardır.

Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır.

28 GÜN RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRİLDİ. DÜZENLEME OLACAK MIü?

Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir

ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir.

NE KADARLIK KATILIM BEKLENİYOR?

Bundan önceki düzenlemede 200 bin kişinin müracaat ettiğini görüyoruz. Daha fazla rakamı beklemekteyim. Şu an için 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendirmektedir düzenleme. Geçmiş dönemdeki katılımın çok çok daha üzerinde olacağını düşünüyorum.

Askerlik hizmetine başlamamış olanlar başvurabilecek. Başlamış olanlar zaten bir süreç içerisinde.

SUBAY KAZANDIRMA

Hava Kuvvetlerinde subay edinme programları uygulanmaktadır. 2,3 ve 4'üncü sınıflardan Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenciler gelebilmektedir. 2020'ye kadar yetki veriyoruz. Subay edinme programı kapsamında, çeşitli üniversitelerde kriterleri taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre bir temin olacaktır.

TAZMİNAT ÖDENECEK Mİ? 28 GÜN ASKERLİK SÜRESİ NEREDE YAPILACAK?

Usul ve esasları belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na verecektir. Nerede yerine getireceğiyle alakalı yeri onlar belirleyecektir.

Diğer konuyla alakalı bunu çalışma bakanlığı ve SGK ile yapılacak görüşmede belli olabilir.

1 OCAK 1994'LÜLER DAHİL OLABİLİR Mİ?

1 Ocak'ı koyarsınız, 2 Ocak bir gün der. Dolayısıyla bir noktada kesilmesi gerekiyor. 1 Ocak 94 veya 95 gibi uzatma yapılmayacaktır.