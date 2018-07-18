Depremin kaybolan çocukları film oluyor

45 Saniye ismiyle beyaz perdeye aktarılacak olanfilm deprem sırasında ve sonrasında kaybolup hala bulunamayan çocukları ve ailelerinin 19 senedir çocuklarını arama çabalarını aile dramlarını en uzun 45 saniyenin değiştirdiği ve asla eskisi gibi olmayan hayatlarını konu alıyor.Gölcükte çekimlerine başlanan belgesel filmin çalışmaları 6 ay sürecek ve depremin 20. yılında hazır hale getirilecek.

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMI

Merkez üssü Kocaelinin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999da saat 03.02de meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki deprem Türkiyenin bugüne kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olarak tarihteki yerini aldı. Resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı. Depremden sonra onlarca çocuk ortadan kayboldu. Kimisinin organ mafyası tarafından kaçırıldığı iddia edildi kimisinin ise evlatlık edinildiği. Aradan geçen onca seneye rağmen çocuklarına ulaşamayan aileler şehir şehir çocuklarının izini sürerek mezar mezar dolaşarak çocuklarını aradılar ama bulamadılar. Aradan geçen 19 seneye rağmen aileler çocuklarına kavuşacakları günün umuduyla yaşıyorlar.