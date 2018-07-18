En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var

Kocaeli Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısı İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Talan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük ikinci 500 firma içerisinde geçen yıl 51 firma yer alırken bu yıl ilimizden 56 firma yer alıyor” dedi.

15 TEMMUZ’UN OLUMSUZ ETKİSİ AZALIYOR

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı konuşmada, “İki yılı geride bıraktığımız 15 Temmuz hain darbe girişimini buradan bir kez daha lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve hayırla yad ediyoruz. Ekonomimizde yapısal reformlar kesintisiz sürdükçe, yatırım ortamını iyileştirmek için gerekli hukuki düzenlemeler yapıldıkça, 15 Temmuz’un iş dünyamıza olan olumsuz etkilerinin giderek kaybolacağına inanıyoruz” dedi.

YÜZÜMÜZÜ AVRUPA’YA DÖNMELİYİZ

Konuşmalarına devam eden Zeytinoğlu, “24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini tamamladık. Geçtiğimiz hafta resmen yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ve yeni kabine açıklandı. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Artık önümüzde belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var. Yabancı sermayenin de katkısıyla, üretim ve ihracat ekseninde güçlü bir Türkiye için seferber olmamız gerekiyor. Yeni kurulan Hükümetten bir an önce yabancı sermayeli yatırımların ülkemize çekilmesi yönünde güçlü hamleler bekliyoruz. Zira en büyük eksiğimiz yatırım. Yatırımın çoğu Avrupa’dan geliyor. Yüzümüzü tekrar Avrupa Birliği’ne dönerek yatırımı çekmek için çaba sarf etmeliyiz” dedi.

OHAL’İN KALKMASIYLA YENİ DÖNEME GİRECEĞİZ

Zeytinoğlu, “Diğer taraftan; OHAL’in bugün kalkmasıyla AB ile yeni bir döneme ineceğimize inanıyoruz. OHAL’in kalkması karşılığında Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin konuşulabilmesi için elimize yeni kozlar geçmiş olacak. Söz Avrupa Birliği’ne gelmişken; Brexit Bakanı David Davis'in istifasının ardından Boris Johnson’ın da Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılması bizleri şaşırttı. Acaba İngiltere Brexit’den geri mi dönüyor diye düşündürüyor. AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı Sofya’da; yüzde 1 ihtimal de olsa Brexit’in olmayacağını söylemişti” şeklinde konuştu.

ABD VE ÇİN’DEN HAMLELER

Konuşmalarına devam eden Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz ABD yeni yılda birçok vergi düzenlemesini devreye soktu. Amerika kendisiyle ticarette açık verdiği ülkelere karşı gümrük oranlarını artırıyor, vergi koyuyor. ABD’nin dolaylı vergiyi keşfettiğini görüyoruz. Aslında ABD dolaylı vergileri artırarak alt yapı yatırımları için finansman sağlıyor. İç borç yükünü de azaltmaya çalışıyor. Ayrıca ithalatı azaltmaya çalışarak, dış ticaret açığını azaltmaya çalışıyor. ABD’nin 2017 yılı dış ticaret açığı 863 milyar dolara ulaşmıştı. Çin’le olan dış ticaret açığı ise 395,5 milyar dolar oldu. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünlerin listesini açıkladı. Tabii Çin’in yapacağı misilleme ancak farklı siyasi hamlelerle olabilir. Örneğin; dolardan kaçarak. Dünya ticaret savaşına doğru gidiyoruz” dedi.

İLK 100 İÇİNDE 19 FİRMA VAR

Konuşmalarına devam eden Zeytinoğlu, “ABD, Çin’den sonra en büyük dış ticaret açığını Avrupa Birliği’ne veriyor. 174 milyar dolar. Bunun da 67 milyar doları Almanya’ya. Böyle olunca, ABD NATO zirvesinde Almanya’ya doğalgazı Rusya’dan alma, ben vereyim dedi. Tabi Almanya Rusya’dan doğalgaz almaz ise arz fazlası olacağından doğalgaz ucuzlar. Olumlu bakıyoruz. Bizler için iyi olacak. Diğer taraftan ABD’nin Rusya ile yakınlaşması tüm dünya için önemli bir gelişme. Yeni bir OPEC tarzı oluşum olabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500, geçen hafta Türkiye sonuçlarını açıkladı. İlk 100 içinde, 19 firmamız var. Bu firmaların net satışları, ilk 100 şirketin toplam net satışlarının yüzde 28’ini oluşturuyor. İlk on içerisinde beş firmamızın yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Bu firmalar Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş, Petrol Ofisi A.Ş, Opet Petrolcülük A.Ş, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, Shell & Turcas Petrol A.Ş. olarak belirlenmiştir” dedi.

EN BÜYÜK 500 FİRMA İÇERİSİNDE 82 FİRMA VAR

Zeytinoğlu son olarak, “Dün İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 firma arasında 82, en büyük ikinci 500 firma içerisinde bu yıl ilimizden 56 firma yer alıyor. Geçen yıl bu rakam 51 idi. Bu sene listede yer almayan 14 firmamız var. Bunların üçü ilk 500’e geçtiler. 15 firma da listeye yeni girmiş. Buradan tüm firmalarımızı kutluyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SANAYİYİ SANAYİCİLERLE KONUŞMAK GEREK

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan meclis konuk konuşmacısı İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, “Ben eski bir sanayiciyim. O yüzden sanayiyi sanayicilerle konuşmak için buraya geldim. Dünya tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçince zenginleşti. Özellikle batı dünyası hızla sanayileşti. Batılılar bu sanayileşmeyi yaparken Osmanlı sanayileşmenin gerisinde kaldı” ifadelerinde bulundu.

AVRUPA BİZİM ÜRETEN OLMAMIZI İSTEMEDİ

Konuşmalarına devam eden Dalan, “Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türk milleti büyük bir atağa geçti. Atatürk’le birlikte başlayan büyük bir sanayi hamlesi başladı. Bu hamlelerle birlikte 1938 yılında Türkiye, Belçika’ya savaş uçağı satar hale gelmişti. Ama bu gelişmelerin devamında batılılar bizim büyümemizi istemedi. Bizim Pazar olmamızı istediler. Bu Pazar olmamız 1938’den bu yana devam etmektedir. Ben bizim üzerimize kurulan oyunları siyasete girdiğim dönemde çok güzel bir şekilde anladım. Bu oyunları konuşmaya başladığım zaman davalarla mahkemelerle karşılaştım” ifadelerinde bulundu.