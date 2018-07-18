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Fevziye 4. kez ihaleye çıktı

İzmit Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Fevziye Çay Bahçesi üçüncü kez ihaleye çıktı. Çay Bahçesinin ihalesini Aypark İşletme Yönetim San. Tic. Adına Ömer Yavuz aylık 40 Bin lira kira bedeliyle 3 yıllığına kiralandı. Toplamda 16 işyeri 2 Milyon 99 Bin 498 TL karşılığında İzmit Belediyesi tarafından kiralandı

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İzmit Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Fevziye Çay Bahçesi üçüncü kez ihaleye çıkıtı. Bundan önceki ihalelerde çay bahçesine kiracı çıkmış ancak teklif verenler ödemesi gereken ücreti verememişti. Bugün saat 11.00’da Belediye Encümeni’nde yapılan Fevziye Çay Bahçesi’nin ihalesinde muhammen bedel 40 bin lira olarak belirlendi. Çay bahçesinin 3 yıllık kira bedeli peşin alınacak. Encümen toplantısında Fevziye Çay Bahçesi’nin yanı sıra çay bahçesi, kafeterya, çay ocağı, ATM yeri, otopark, spor tesisleri, dernek lokalleri, simit satış yerleri ve 1 işyerinin de kiralama ihalesi gerçekleştirildi.  Tepecik Mahallesi’nde 60 metrekare kapalı alanı, 260 metrekare açık alına bulunan Fevziye Çay Bahçesi aylık 40 bin lira kira bedeliyle 3 yıllığına Aypark İşletme Yönetim San. Tic. Adına Ömer Yavuz tarafından kiralandı. 3 yıllık kira bedeli ise toplam 1 milyon 440 bin lira. 

FEVZİYE’YE TEK İSTEKLİ ÇIKTI

Topçular Mahallesi’nde 36 metrekarelik alanda bulunan teknik altyapı alanı 6 bin lira kira bedeliyle 3 yıllığına Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş Adına Sinan Taştekin tarafından kiralandı.  Yenişehir Mahallesi’nde 25 metrekare kapalı alan, 178 metrekare açık alanı bulunan Büfe- Çay Bahçesi 400 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Mustafa Şahin tarafından kiralandı. Kozluk Mahallesi’nde 20 metrekarelik alanda bulunan çay ocağı aylık 250 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Azbiye Barış tarafından kiralandı. 

ATM YERLERİ KİRALANDI

Yahya Kaptan’da bulunan 8,25 metrekarelik alan 6 noluATM yeri olarak aylık 2 bin 330 liraya 3 yıllığına Akbank İzmit Şubesi adına Emrah Özdemir tarafından kiralandı. Yahya Kaptan’da bulunan 8,25 metrekarelik alan 4 noluATM yeri olarak aylık 2 bin 330 liraya 3 yıllığına Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi adına Kadir Çepnioğlu tarafından kiralandı. Kozluk Mahallesi’nde 194 metrekarelik alanda bulunan açık otopark aylık 2 bin 500 liraya 3 yıllığına Almestin Turizm adına Yasin İnanöz tarafından kiralandı. 

TESİSİ KOCAELİSPOR KİRALADI

Alikahya’da 5 bin 49 metrekarelik alanda bulunan açık spor tesisi3 yıllığına kiralandı. Spor tesisi için Kocaelispor Kulübü Derneği adına İlker Uzel ve İsmail Kolaylı ile Ersin Ersoy teklif verdi.İhale başlamadan önce kısa bir konuşma gerçekleştirmek istediğini belirten İlker Uzel, “Biz kamu yararına derneğiz. Bir büfe işletmesi değil burası. Kocaelispor kulübü gençlere hizmet eden kamu yararına bir dernektir. Biz belediyeden yük alarak şehrin gençlerine hizmet ediyoruz. Kocaelispor’un be kentte hakkı var” diye konuştu.  Uzel’e yanıt veren Encümen Başkanı Cemil Kanpara, “Ben 40 senedir Kocaelispor taraftarıyım. Bana bunları anlatmanıza gerek yok” şeklinde konuştu.  Uzel kapalı zarf usulü teklif vermeden önce başkan Bahri Yavuz ile görüşmek için istedi. Ardından diğer istekli Ersin Ersoy da bir telefon görüşmesi yaptı. Sonrasında iki istekli tekliflerini sundu. İhaleyi 741.41 ile Kocaelispor adına İlker Uzel ve İsmail Kolaylı kazandı.

YenidoğanMahallesin’de 900 metrekare açık alan, 20 metrekare kapalı alanı bulunan açık spor tesisi aylık 100 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Serdar Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği adına Erkan Aksoy tarafından kiralandı. 

DERNEK LOKALLERİ

Körfez Mahallesi’nde 56 metrekarelik alanda bulunan dernek lokali aylık 100 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Kocaeli Körfezspor Kulübü Derneği adına Mehmet Arslan tarafından kiralandı. Cedit Mahallesi’nde 18 metrekarelik alanda bulunan dernek lokali aylık 100 liraya 3 yıllığına İzmit Cedit Dereboğazı Bahtiyar Camii Koruma Derneği adına İsmail Araç tarafından kiralandı. Yenişehir Mahallesi’nde 120 metrekarelik alanda bulunan dernek lokali aylık 150 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına Recep Altıntıp tarafından kiralandı. 

İŞYERİ

Cedit Mahallesi’nde 18 metrekarelik alanda bulunan işyeri aylık 500 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Erdal Çakır tarafından kiralandı.

SİMİT SATIŞ YERLERİ KİRALANDI

Tepecik Mahallesi’nde 9 metrekarelik alanda bulunan Kitap Satış Yeri aylık 920 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Bahaddin Kılıç tarafından kiralandı.  Hacıhızır Mahallesi’nde 1 metrekarelik alanda bulunan Simit Satış Yeri aylık 600 lira kira bedeliyle 3 yıllığına Bilgi Altun tarafından kiralandı. Kemalpaşa Mahallesi’nde 1 metrekarelik alanda bulunan Simit Satış Yeri aylık Bin 248 liraya 3 yıllığına Şahabettin Kara tarafından kiralandı.

Bugün 12:50 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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