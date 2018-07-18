Alınan bilgilere göre olay şu şekilde gelişti; Kandıra Aydınlık Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Mustafa Keçioğlu, kendini iple asarak intihar etti. Keçioğlu’nu ipte asılı gören yakınları büyük şok yaşadı. Acı olay sonrası hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Keçioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Keçioğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yaşlı adam kendini astı!
Kandıra'da 76 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz