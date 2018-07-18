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Rekorunu kıracak sporcular yetiştirecek

17 Ağustos depreminde yıkılan evinin enkazından çıkarılan, ancak iki bacağı olmadan hayata tutunan 'dünya değişken ağırlık serbest dalış' rekortmeni Ufuk Koçak, 'Engelsiz Deniz' projesi kapsamında 100'e yakın genci su sporlarıyla buluşturdu. Ufuk Koçak hedefinin ise rekorunu kıracak sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

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17 Ağustos depreminde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan, ancak bacaklarını kaybeden Ufuk Koçak, derecelerini geliştirecek sporcuları yetiştirmek amacıyla engelli gençleri su sporlarıyla tanıştırıyor. Rüzgar sörfü, serbest dalış, kampçılık, kaya tırmanışı gibi 10'a yakın branşta spor yapan Ufuk Koçak, tecrübeleri engelli sporcu adaylarına aktarıyor. Ufuk Koçak, 17 Ağustos depreminde kendisinin de hayatında bir fayın kırıldığını, depremden sonra yaşamının büyük bir kısmını farkındalık yaratmak için harcadığını belirtti. 2014 yılında gelen teklifle dünya serbest dalış denemesini yaptığını söyleyen Ufuk Koçak, dalışa başladığı ilk zamanlarda insanların, kendisinin bu sporu yapıp yapamayacağı konusunda tedirgin olduğunu, başarı ve azminin görüldüğünde ise tedirginliğin hayranlığa dönüştüğüne dikkat çekti. Ufuk Koçak, yaptığı dalış denemesiyle, bireylerin engellerine rağmen neleri başarabileceklerini de anlatmış olduğunu belirterek, "En başından beri hedefim, önce mutlaka kendin yap, dene, zorluklarını öğren, daha sonra da diğer insanların tamamına, gerek engellenen gerek diğer insanların hepsini bu yaşam tarzı denen şeyin içine katmaya çalış." dedi.

ENGELSİZ DENİZ PROJESİ

2009 yılından bu yana 'Engelsiz Deniz' projesini koordine ettiğini açıklayan Ufuk Koçak, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda genç arkadaşlarımın, yaşam tarzı olan branşlarla uğraşmalarını sağlayarak, yaşantılarına daha fazla renk katmalarını hedefliyorum. Bu kapsamda 100'e yakın engellenen kardeşimi su altı dünyası, sörf, yelken ve yüzme gibi branşlarla tanıştırdık. Bunların bir kısmı kendi alanlarında ilerlemeye devam ediyor. Net hedeflerimden biri, yine engellenen kardeşlerimden bir ya da ikisini rekorumu kırmaları için yetiştirmek olacak."

Bugün 13:44 TSİ DHA Kocaeli- Spor

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