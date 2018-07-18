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Kaman: Teşkilatlarda değişim yaşanacak

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı’ndan 9 yöneticinin ihraç edilmesi ile ilgili İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Bu konu ile ilgili tabi ki bazı çalışmalar yapılacaktır. Afyon’daki seçim değerlendirme toplantısının ardından İzmit İlçe Teşkilatımızda da bazı değişimler yaşanacaktır” dedi

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yapılacak olan genel merkez tarafından düzenlenen seçim değerlendirmesi toplantısı ile ilgili bilgi veren Kaman, “20, 21, 22 Temmuz tarihlerinde üç günlük genel seçim değerlendirmesi toplantısı yapılacaktır. Toplantımız Afyon’da bir otelde gerçekleştirilecektir. Toplantıya genel başkan ve yardımcılarımız, genel idare kurulu üyeleri, kurucular, milletvekilleri ve il başkanları katılacak. Toplantıda seçim sonuçları enine boyuna değerlendirilecek ve önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl bir strateji izlenmeli bunun yol haritası çizilecek” dedi.

Belediye başkan adayları belirlenecek

Yine bu toplantı sonrasında bazı il ve ilçe başkanlıklarında da revizyon beklendiğini belirten Kaman, “Bunlar bir kısmı genel merkezin, bir kısmı da il ve ilçe başkanlarının talebi doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bizde bazı ilçelerimizde değişim bekliyoruz. İlçe başkanlarımızın bazı talepleri vardır. İsim şuanda net telafi etmek istemiyorum ancak ilimizde de bazı değişiklikler olacağını belirtmek istiyorum. Yine toplantı sonrasında bazı belediye başkan adaylarının da açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Yol haritasını çizeceğiz

Afyon’da düzenlenecek seçim değerlendirmesinin bir erken yerel seçim ihtimaline karşılık mı yapıldığının sorulması üzerine Kaman, “Geçtiğimiz yıl 2017 yılında genel başkanımız 15 Temmuz 2018’de genel seçimlerin gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu ve sadece 20 günlük bir farkla gerçekleştiğini gördük. Yani şimdi de baskın bir yerel seçim olma ihtimaline karşılık bu toplantıyı düzenleyecek ve yol haritası çizeceğiz” dedi.

Ak Parti şovuna dönüştü

Kaman, “İYİ Parti bu seçimlerde merkezde kendisine bir yer edinmiştir. Genel merkezin bu el öpme olayıyla ilgili genel başkanımızın tavrı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yapılan anma törenlerinde, Valiliğin tarafımıza bir daveti ulaştı ve o toplantıdaki programı inceledikten sonra şehit ve gazi yakınlarının yer aldığı yemeğe bende katıldım. Ancak ertesi günkü kutlamaların bir AK Parti şovuna dönüşebileceğini söyledik. Fakat milletvekilimiz de kendisine yapılan davete icabet etmiştir. Ardından yine etkinliklerin AK Parti şovuna dönüştüğünü gördüğünü ifade etmiştir” dedi.

Bazı değişimler yaşanacaktır

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı’ndan 9 yöneticinin ihraç edilmesinin sorulması üzerine Kaman, “İzmit İlçe ile ilgili evet iki grup var. Bu iki grubun arasındaki polemiği seçimler dolayısıyla yatıştırdık ancak seçimlerin bitmesinin ardından Sayın Koray Aydın’a bu durumu anlattım. Bu konu ile ilgili tabi ki bazı çalışmalar yapılacaktır. Afyon’daki seçim değerlendirme toplantısının ardından İzmit İlçe Teşkilatımızda da bazı değişimler yaşanacaktır” şeklinde konuştu.

Bugün 13:49 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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