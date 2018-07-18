Kocaeli’de 53 bin 722 işsiz var

Kocaeli Valiliği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, şube müdürleri ve şube yöneticileri katıldı.

2018 YILININ İLK 6 AYINDA 24 BİN 826 KİŞİ İŞE ALINDI

Kocaeli’de ki işsizlik konusunun da ele alındığı toplantıda İŞKUR verilerine göre ilimizde 2016 yılında 97 bin 33 kişi iş başvurusu yapmış bu sayının 29 bin 38 kişisi işe yerleştirildiği ifade edildi. 2017 yılında ise 132 bin 319 kişinin iş başvurusunda bulunduğu bu kişilerden 59 bin 312 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi. 2018 Haziran ayına kadar olan bölümde ise 68 bin 238 kişinin iş başvurusu yaptığı bunlardan 24 bin 826 kişinin işe alındığı belirtildi.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 53 BİN 722

Kocaeli’nin işsizlik rakamlarına bakıldığında ise İŞKUR kayıtlarına göre 2016 yılında 55 bin 112, 2017 yılında 56 bin 95 kişi 2018 yılının ilk 6 ayında ise 53 bin 722 kişi kayıtlı işsiz olarak açıklandı.

2017 YILINDA 9 BİN 255 MESLEKİ KURSLARDAN YARARLANDI

Mesleki eğitim konusunda ise yine İŞKUR verilerine göre 2017 yılında 9 bin 255 kişi bu kurslardan yararlandırılırken 2018 yılının ilk 6 ayında 5 bin 742 kişi mesleki edindirme kurslarından yararlandırıldı.

ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Toplantıda ilk olarak söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy işsizlik ve mesleki edindirme kurslarıyla ilgili bilgiler sunduktan sonra “İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetleri konusunda talepleri dinleyeceğiz” dedi. Ardından konuşan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “Aldığımız kararlara göre 2018 yılı işi gücü programı dahilinde 14 bin kişiye eğitim programı kararı alınmıştır. Bir diğer alınan kararımız ise engelli çalıştırmayan iş yerlerine verilen cezalar ve engellilerin mesleki eğitim konusundan düzenlemelere gidilmiştir. Bu kararla birlikte engelli vatandaşlarımızın iş hayatında daha fazla yer edinmesi amaçlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

4 KURUM VE KURULUŞTAN ENGELLİ PROJELERİNE DESTEK

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın açıklamalarına göre engellilere ve eski hükümlülere yönelik proje desteği için başvuran kurum kuruluşlar İzmit Bizim Bahçe Şifozfreni Yakınları Dayanışma Derneği, Görsem Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi, Ford Otosan ve Gölcük İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin başvurduğu açıklandı.

ÖĞRENCİLERE BECERİ EĞİTİMİ

Ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise yaptığı konuşmada, “2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki Sağlık Hizmetleri alanı, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ile Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları alanı öğrencilerinin beceri eğitimlerini tamamlamak üzere ilimizde bulunan özel ve resmi sağlık işletmelerine yerleştirilmeleri, ayrıca beceri eğitimine katılacak öğrencilerin, eğitimlerini yapacakları işletmelerde değişiklik yapılması gereken durumlarda mağduriyet yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne yetki verilmesi planlanmıştır” dedi.

HASTANELER ÖĞRENCİ ALMAZ

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in bu açıklamasının ardından İl Sağlık Müdür Şenol Ergüney bu planla ve programın gerçekleşmesinin pek mümkün olmayacağını ifade ederek “Sağlık kuruluşları stajı için hastanelerde zaten fazlasıyla öğrenci var. Yeni gelecek öğrencileri hastaneler almaz. Şuan yaşanan birikme nedeniyle bu projenin gerçekleşeceğini sanmıyorum” dedi. Vali Hüseyin Aksoy ise bunun üzerine Milli Eğitim Müdürümüzle görüşme yapın zorunlu stajları öncelik haline getirerek ona göre bir çözüm üretelim” dedi. Ahmet HAZER

FOTOKOD:

AKSOY: Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy

DÖRTLÜ: Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleşen toplantıda Vali Yardımcısı Ahmet Büyüçelik, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik hazır bulundu.

GENEL: İl İstihdam Kurulu Toplantısı Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

FEHMİ: İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik

YILMAZ: İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz