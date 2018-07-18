Bu gençlere güvenin!

Antrenmanlardaki hırsının yanında büyüklerine saygısı ile de dikkat çeken gençler A takım kadrosunda kendilerine yer bulmak için var güçleri ile mücadele ediyor. Tamamı İzmitli olan ve Kocaelispor A takım forma hasreti çeken yetenekli ayaklar son derece disiplindi ve bir o kadar da kendilerine güveniyor. Futbolcuların bireysel tanıtımı yarınki sayımızda.
ALT YAPIDAN GELEN GENÇLER
Ali Tayyip Yılmaz – 16.02.1999 – Stoper
Doğukan Saçar – 25.02.1999 – Orta Saha
Mehmet Ali Akova – 21.05. 1999 – Orta Saha
Mertcan Badur – 02.10. 1999 – Kaleci
Abdullah Berk Karadağ – 02.01.2000 – Sol bek
Doğukan Kaya – 16.01.2000 – Kaleci
Mehmet Celil Çelik – 11.04.2000 - Kanat
Rıza Altıntaş – 25.09.2000 – Forvet
Ahmet Hakan Tetik – 28.09.2000 – Sağ bek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz