Bu gençlere güvenin!

Antrenmanlardaki hırsının yanında büyüklerine saygısı ile de dikkat çeken gençler A takım kadrosunda kendilerine yer bulmak için var güçleri ile mücadele ediyor. Tamamı İzmitli olan ve Kocaelispor A takım forma hasreti çeken yetenekli ayaklar son derece disiplindi ve bir o kadar da kendilerine güveniyor. Futbolcuların bireysel tanıtımı yarınki sayımızda.

ALT YAPIDAN GELEN GENÇLER

Ali Tayyip Yılmaz – 16.02.1999 – Stoper

Doğukan Saçar – 25.02.1999 – Orta Saha

Mehmet Ali Akova – 21.05. 1999 – Orta Saha

Mertcan Badur – 02.10. 1999 – Kaleci

Abdullah Berk Karadağ – 02.01.2000 – Sol bek

Doğukan Kaya – 16.01.2000 – Kaleci

Mehmet Celil Çelik – 11.04.2000 - Kanat

Rıza Altıntaş – 25.09.2000 – Forvet

Ahmet Hakan Tetik – 28.09.2000 – Sağ bek