Büyükşehir’in basketbol projesi ne oldu?

KOCAKURT DÜŞÜNÜLÜYOR

Basketbolda 2. Lig’den çekilen Muğla Ormanspor’un yarışma hakkını alması beklenen Büyükşehir’de projedeki son durum merak ediliyor. Projenin başına ise kentin en kariyerli ve istikrarlı antrenörlerinden Hakan Kocakurt’un getirilmesi bekleniyor. Kocakurt son olarak Kayseri İstem Koleji’nin genç kadrosu önemli işlere imza atmıştı. Kayseri kulübü Kocakurt ile anlaşmak istiyor.

ZAMAN DARALIYOR

Ekim ayında başlayacak olan lig öncesi her geçen gün zaman daralırken, bazı takımlar kadrolarını kurdu ve yeni sezon öncesi taslaklarını hazırladı. Büyükşehir’deki kurmayların ise ne zaman düğmeye basacağı merak ediliyor. Uzun yıllardır salon sporlarına hasret kalan ve İzmitli yetenekli teknik adamlar ile basketbolculara sahip olan şehrimizin salon sporlarındaki eski heyecanına ulaşması için vakit kaybetmemek gerekiyor.

BU ŞEHİRDE POTANSİYEL VAR

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı geride bıraktığımız sezon adeta destan yazdı. İzmitli teknik adamlar önce Erkan Metin, ardından Mert Köprücü ile Süper Lig’e çıkıldı. Atatürk Spor Salonu son yılların en heyecan vericisi günlerini yaşarken, elde edilen başarı şehrimizin göğsünü kabartarak motive edici bir örnek oldu. Büyükşehir’in erkek voleyboldada ikinci ligdeki Karamürsel İdmanyurdu’nun yarışma hakkını alacağı bilinirken, Karamürsel ekibini çalıştıran Ahmet San gerçekleşecek olan projenin başında olacak.