Kurul ayrıca 1990 ve daha büyük doğumluların "yaşı büyük futbolcu" olarak oynayabileceğini ve 18 kişilik maç kadrosunda bu kontenjandan 5 kişi oynayabileceğini açıkladı.
Bugün 15:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:09 TSİ )
BAL’da yabancı sayısı 1’e düştü
TFF Amatör Futbol İcra Kurulu, 2018-19 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'deki yabancı sayısını 2'den 1'e indirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:07 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz