Serkan Uzun şampiyonluk istiyor

Kocaeli’nin en başarılı golcüleri arasında yer alan Sinan Çalık’ı transfer eden Ada temsilcisi önceki gün de başarılı sağ bek Serkan Uzun’u renklerine bağlamıştı. Serkan “Hedefi olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Adapazarıspor’uBAL’a çıkaracağız. Ben de bu başarıda pay sahibi olmak istiyorum” dedi.