Kocaeli’nin en başarılı golcüleri arasında yer alan Sinan Çalık’ı transfer eden Ada temsilcisi önceki gün de başarılı sağ bek Serkan Uzun’u renklerine bağlamıştı. Serkan “Hedefi olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Adapazarıspor’uBAL’a çıkaracağız. Ben de bu başarıda pay sahibi olmak istiyorum” dedi.
Bugün 15:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:10 TSİ )
Serkan Uzun şampiyonluk istiyor
Geride bıraktığımız sezon BAL terfi maçında Hendekspor’a 2-1 mağlup olan Adapazarıspor yeni sezon için iddialı bir kadro kuruyor.
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Bugün 15:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz