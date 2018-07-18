Dev turnuva için geriye sayım başladı

SUADİYE HENÜZ BAŞVURMADI

Geleneksel Kartepe Turnuvası 25-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.20 Temmuz Cuma günü ise Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde kura çekimi olacak. Amatör liglerde yer almamasına rağmen her yıl turnuvaya aralıksız katılım gösteren Avluburunsporve uzun bir süre 2. Küme’ye katılma hazırlığında olan Karatepesporda turnuvada yer olacak. Suadiyespor’un ise şu an başvuru yapmadığı öğrenildi. 15 takımın yer alacağı turnuvada tertip kurulu Metin Sakin (Arslanbey GB),Osman Demir (Arslanbey Organize),Adnan Karslı (Acısuspor),Yalçın Küçük (KöseköyAteşspor) ve Mehmet Gözen (Sarımeşespor) isimlerinden oluşacak.