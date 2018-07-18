Kocaelispor Vinsan’a indi!

SARIGÜL YAKINDAN İLGİLENİYOR

Kocaelispor yeni sezona sıkı başladı. Yeşil Siyahlılar gündüz kros ve ağırlık, akşam ise saha çalışmaları yapıyor. Alt yapıdan gelen futbolcularla birlikte 27 kişilik futbolcu grubu önceki akşam ilk kez Vinsan’a çıkarma yaptı. Uzun süredir bakımda olan ve özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziya Ülhaksarıgül’ün titizlikle üzerinde durduğu tesislerde ilk çalışmasını yapan takımda eksik yoktu.

4 KALELİ ÇİFT KALE MAÇ

Galip Gündoğdu denetimindeki Vinsan’daki ilk antrenman ısınma koşusu, ısınma hareketleri, bireysel topla çalışma ve pas çalışması ile başladı. Ardından Gündoğdu takımı 2 gruba ayırdı. Yarı sahada mintatür kale maç yapan futbolcular en az 6 kontrol-pas uygulaması ile sonuca ulaşmaya çalıştı. Gündoğdu yarım sahaya karşılıklı olarak 4 kale koydu ve takımlar 4 kalenin bulunduğu çift kale maç yaptı. Antrenman yenileme çalışması ile sona erdi.