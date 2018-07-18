Bugün 15:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Kocaelispor dün ağırlık çalıştı
Kocaelispor dün sabah spor salonunda ağırlık çalıştı. Kendilerine uygulanan programı uygulayan Yeşil Siyahlılar akşam Vinsan’da saha çalışmalarına devam etti. Futbolcular 22 Temmuz Pazar gününü izinli geçecek ve Pazartesi itibarı ile çalışmalarına devam edecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:12 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz