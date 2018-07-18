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Kocaelispor dün ağırlık çalıştı

Kocaelispor dün sabah spor salonunda ağırlık çalıştı. Kendilerine uygulanan programı uygulayan Yeşil Siyahlılar akşam Vinsan’da saha çalışmalarına devam etti. Futbolcular 22 Temmuz Pazar gününü izinli geçecek ve Pazartesi itibarı ile çalışmalarına devam edecek.

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Kocaelispor’un antrenman programı

19 Temmuz: 09:00 Çınarlıdere Kros - 18:00 Vinsan

20 Temmuz: 09:00 Ağırlık - 18:00 Vinsan

21 Temmuz: 09:00 Çınarlıdere Kros - 18:00 Vinsan

22 Temmuz Pazar: İzin

 

Bugün 15:12 TSİ - Spor

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