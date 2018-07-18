Gözünüz gibi bakın!

Önceki gün Vinsan’a giren takım halı gibi bir zeminde antrenman yaptı. Ancak zemininşimdiden sararmaya başlaması dikkat çekti. Teknik Direktör Galip Gündoğdu zeminin antrenmanda önce sulanmasının futbolcu sağlığı açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Özellikle büyük bir emek harcanarak kendine gelen zemin ile ilgili hem Kocaelispor tarafı hem de Büyükşehirli kurmaylar hassas davranmak zorunda.