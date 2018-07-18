Önceki gün Vinsan’a giren takım halı gibi bir zeminde antrenman yaptı. Ancak zemininşimdiden sararmaya başlaması dikkat çekti. Teknik Direktör Galip Gündoğdu zeminin antrenmanda önce sulanmasının futbolcu sağlığı açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Özellikle büyük bir emek harcanarak kendine gelen zemin ile ilgili hem Kocaelispor tarafı hem de Büyükşehirli kurmaylar hassas davranmak zorunda.
Bugün 15:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Gözünüz gibi bakın!
Kocaelispor’un saha antrenmanlarını yapacağı Vin-San Tesisleri uzun süredir bakımdaydı.
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Bugün 15:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz