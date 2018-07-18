Mehmet Ali Kağıtçı Stadı bu turnuvayı UNUTMAZ!

PROTOKOLÜN İLGİSİ YOĞUNDU

Turnuva koordinatörlüğünü Levent Kılıçarslan ve Sadun Gemici’nin yaptığı özel günde Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaelisporlu Futbolcular Dernek Başkanı Levent Kılıçarslan, Kocaelispor’un eski futbolcuları Veli Akbaş, Nihat Yenilmez, Murat Vatansever, TFF Milli takımlar Marmara Bölge Sorumlusu Adem Tandoğan, antrenörler, kulüpler ve sporcu velileri yer aldı.

ATILIM GALİP GELDİ

15 Temmuz Minikler Futbol Turnuvası’na Gültepe Fatih Neşespor, Terzibayırı İzmit Kalespor, Serdar Gençlerbirliği ve Atılımspor katıldı. İlk gün Atılımspor, Serdar Gençlerbirliği’ni 6-2 mağlup ederken goller Güray (3), Başar (2) ve Atakan’dan geldi. Serdar GB’de Ercan ve İsmail’in golleri yeterli olmadı.

KALE GİBİ!

Günün ikinci maçında Terzibayırı İzmit Kalespor, Gültepe Fatih Neşespor’u çekişmeli geçen maç sonunda 2-1 yendi. Kalespor’un gollerini Ercan ve Hamza attı, Fatih Neşe’nin golünü Berat attı.Bu anlamlı organizasyonda dün akşam ikinci ve son maçlar oynandı, organizasyona katılan tüm futbolculara madalya verildi.

ATILIMSPOR:6

SERDAR GB:2

STAT: Kağıtçı

HAKEM: Kenan Reka

ATILIMSPOR: Mert***, Başar****,Gürkan*** (Atakan***), Emir***, Üveys***, Kerem***, Emirhan*** (Samet**), Güray***

SERDAR GB: Adem**, Efe**, Abdül**, Kaan** (Haktan**), Ömer** (Ercan***), Muhammed** (Efe**), İsmail***, Üveys** (Ahmet**) (Ramazan**)

GOLLER: Güray (3), Başar (2), Atakan (Atılım), Ercan, İsmail (Serdar GB)

TERZİBAYIRI İZMİT KALESPOR:2

GÜLTEPE FATİH NEŞESPOR:1

STAT: Kağıtçı

HAKEM: Nihat Yenilmez

TERZİBAYIRI İZMİT KALESPOR: Arda***, Onurcan***, Berkay***, Rıfat*** (Poyraz**), Abdurrahman*** (Arda**) (Göktan**), Kerimcan***, Hamza***, Özbay*** (Kerim**)

GÜLTEPE FATİH NEŞESPOR: Baran**, Üveys**, Armağan**, Batuhan** (Süleyman**), Bedirhan**, Erdinç**, Berat**, İnan** (Anıl***)

GOLLER: Arda, Hamza (Kalespor), Berat (Fatih Neşe)