İpek Aydın: Sporun kadını erkeği OLMAZ!

ANNEM TAVSİYE ETTİ

Eskrim Yıldız Milli Takımımızın İzmitli sporcusu, 24 Kasım Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki İpek Aydın, sporun cinsiyet ayrımının yapılmasının çok yanlış olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Müzikle uğraşıyorum.Keman çalıyorum. Müziğin yanına farklı, herkesin yapmadığı bir sporu da eklemek istedim. Annem eskrimi çok seviyor. Bana bu sporu tavsiye etti.

ÇOK SEVİLİYOR

4 yıl önce eskrime başladıktan sonra bu sporu çok sevdim. Moralim bozuk olduğunda ya da yoğun derslerin üzerimde stres yarattığı anlarda eskrimim dadıma yetişiyor.Her sporda olduğu gibi eskrimi de kız-erkek diye ayırmamak lazım. Bu yanlış düşünceden bir an önce arınmamız gerekiyor. Eskrim yapan çok sayıda kadın sporcu var ve bu spor gayet de seviliyor.

BENİM DE HAYALİM VAR

Eskrimin eğitimime olan etkisi de çok olumlu. TEOG sınavları öncesi sporu bırakanlardan olmadım ve başarı grafiğim arttı. Mesela elimde cep telefonu varken ders çalışmak içimden gelmiyordu. Ancak eskrim antrenmanından gelince hemen derslerime yoğunlaşabiliyorum. Her sporcunun olimpiyat hayali var. Benim de hayalim ülkemizi ve şehrimizi olimpiyatlarda temsil etmek.