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Bugün 15:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:20 TSİ )

Recep Kara’nın bırakma kararı 1. Kırkpınar’ı gölgede bıraktı

1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Antalyalı başpehlivan, Samsunlu Şaban Yılmaz'ı altın puan ile bastıran Orhan Okulu oldu. 2015’ten sonra ikinci kez başpehlivan oldu. Bu yılki Kırkpınar’da Recep Kara’nın Kırkpınar’ı bırakma kararı Tarihi Kırkpınar’a gölge düşürdü.

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ALLAH VAR YAHU

Recep Kara-Ali Gürbüz güreşinde yaşanan olaylar Kırkpınar tarihine “RECEP VAKASI” olarak geçti.  Hakemlerin 1 saat karar veremedikleri güreş sonucu için kule önünde Recep Kara ile itirazlarını sürdüren takım arkadaşı Gölcüklü Başpehlivan Nedim Gürel kuleye seslenirken “Yukarıda Allah var yahu! “ dedi. Recep Kara, kulenin incelemesinden sonra açıkladığı karara itiraz etti ve durumu resmi olarak kuleye iletti.

 

HAVALE EDİYORUM

Daha sonra basın tribününe çıkan Kara şu açıklamayı yaptı “ Yılardır güreştiğim Kırkpınar bu olaydan sonra benim için bitmiştir. 4 kez Başpehlivan oldum, kimsenin hakkının yenmesini istemiyorum. Dopingle ve doping yapan pehlivanlarla mücadele ettim. Kuledeki bunca hakemin çözüp karar vermekte zorlandığı güreş için aldıkları karardan sonra bundan böyle Kırkpınar’da benim güreşmemin bir anlamı yok.

 

VİDEOYU İZLEDİ, AMA?

Çok haksızlık yaşadım ama bugünkü gibisini yaşamadım. Benim için Kırkpınar defteri kapanmıştır” dedi ve gözyaşları ile basın tribününden ayrıldı. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Mehmet Yılmaz (Cino) Recep Kara’nın itirazları sürerken videoyu dikkatli bir şekilde defalarca izledi. Başka açıdaki videoları da izledi. Hakem komitesi 5-1’lik kararla yenişi Ali Gürbüz’e verdi.

Bugün 15:17 TSİ - Spor

Muhabir Abdullah Karagöz

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